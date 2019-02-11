انت الان تتابع موضوع زيت اللوز المر للجسم جابر القحطاني والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد زيت اللوز المر من أهم الزيوت العطرية ، يستخلص من شجرة اللوز المر الموجودة في دولة إيران ، كما أنها تُزرع اليوم في العديد من دولة العالم في غرب آسيا وشمال إفريقيا ، ويتم استخلاص الزيت بعد تقشير حبات اللوز وسحقها ثم استخراج الزيت بالتقطير ، ولهذا الزيت الكثير من الفوائد لكل من الجسم والبشرة والشعر لخصها الدكتور جابر القحطاني فقال أن الزيت له العديد من الفوائد فإنه يخفف من أعراض الحمى ، ويعالج الديدان المعوية ، ويحد من الجذور الحرة المسببة لبعض أمراض السرطان وهذا بفضل احتوائه على فيتامينات أ وب وهـ ، ويمكن استخدامه لتفتيح البشرة والترطيب والتخلص من الهالات السوداء كما أنه من الزيوت المطهرة التي تعالج الفطريات والبكتيريا التي تصيب الجلد .

بالرغم من السمية المتواجدة في زيت اللوز المر ولكنه يمتلك عددًا من الخصائص العلاجية القوية والتي يمكن الاستفادة منها عند تناول جرعات منخفضة من الزيت ،ويمكن تلخيص فوائد زيت اللوز المر كالتالي :

-يعد أحد العلاجات التي توصف لمصابين بداء الكلب ، وذلك لأن داء الكلب يتكون بسبب نوع من الفيروسات ، وعند تناول زيت اللوز المر فإنه يقتل الفيروس بسبب سميته الشديدة .

-هو مرطب قوي للجلد يقلل من الحكة المصاحبة لأمراض الصدفية والأكزيما .

-يخلص الجسم من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على الجلد والبشرة والتي تسبب ظهور الحبوب ، كما يمكن استخدامه كبدليل لمزيل المكياج لما له من خواص مرطبة مفيدة للبشرة .

-يمكن تطبيقه خارجيًا على مواضع الألم لما له من قوة تخديرية قوية تخدر الألم .

-يستخدم في علاج الإمساك كما أنه مدر للبول .

-يعالج الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم .

-يقضي على الديدان المعوية ويحارب التشنجات المعوية .

-يعالج الالتهابات ويقضي على الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والفطريات المسببة للأمراض .

طريقة استخدام زيت اللوز المر

من طرق الاستخدام الشائعة والتي وصى بها الدكتور جابر القحطاني هو استخدام قطرة واحدة من زيت اللوز المر على ثلاثين مللتر من أحد الزيوت العطرية الأخرى مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو أي زيت تفضلين ووضعه على البشرة مباشرة ، أو وضع قطرات من الزيت على أي كريم تستخدمينه للترطيب ، أو وضع قطرات من الزيت على ماء حمام البخار للبشرة أو للجسم ، ولكن يجب الحذر لا يمكن استخدام الزيت مع الحوامل والأطفال وذكر نظرًا لسميته الشديدة ، وعدم استخدام الجرعات الزائدة والالتزام بالجرعة الموصى بها فقط من قبل خبير الأعشاب أو الطبيب .

فوائد زيت اللوز المر للبشرة

يدخل زيت اللوز المر اليوم في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة وكذلك الشعر وهذا نظرًا لفوائده المهولة كما أنه يمتاز بالرائحة العطرة فيفضله الكثيرون ، ويمكن استخدام الزيت على البشرة لما له من فوائد متعددة مهولة كالتالي :

-يمكن استخدامه لاكتساب البشرة النضارة والحيوية والإشراق والنعومة ، فهو يساعد على تغذية البشرة وترطيبها وتجديد الخلايا ، ويعالج البشرة الصفراء ويطفئ عليها الإشراق الصحية ، قومي بتدليك البشرة ببعض قطرات من الزيت ، ويفضل استخدام الزيت بعد الاستحمام وهذا لتحسين امتصاص الجلد له .

-يحتوي زيت اللوز المر على كميات وافرة من فيتامين هـ والذي يعد من مضادات الأكسدة القوية والفعالة والذي يدخل كمادة أساسية في كل مستخضرات العناية بالبشرة والتجميل ، لذلك فإن زيت اللوز المر يحمي البشرة من التأكسد والتلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة أو الظروف البيئية المختلفة .

-يستخدم زيت اللوز المر لعلاج البثور السوداء أو الرؤوس السوداء فهو يخترق الجلد بسهولة ويساعد على التخلص من الأوساخ المتراكمة المكونة لطبقات الجلد الميت التي تظهر شحوب البشرة وتتواجد في مسامات الجلد وبصيلات الشعر فتعطي مظهرًا غير جميل للبشرة .

-يمكن استخدام زيت اللوز المر في منطقة حول العينين لإزالة مكياج العيون ، أو للتدليك قومي بوضع قطرتين من الزيت على قطعة قطن نظيفة وقومي بتدليك الوجه ثم ترك الزيت لمدة دقيقتين ثم مسحه من على البشرة بلطف ، يمكن استخدامه أيضًا للتقليل من الهالات السوداء في محيط العينين قومي بدليك منطقة العين بالزيت قبل النوم يوميًا وسوف تلاحظين الفرق خلال أسبوعين فقط .

-يعمل زيت اللوز المر أيضًا على توحيد لون البشرة وعلاج كافة تصبغات البشرة وإزالة البقع الداكنة والتخلص من حروق الشمس كما أنه يخفف من احمرار البشرة بعد التعرض للشمس .

-كما أنه مناسب لعلاج حالات التقدم بالسن وهذا بفضل الأحماض الدهنية الأحادية وفيتامين هـ المضاد للأكسدة الذي يجدد من خلايا البشرة ويعالج الخطوط الرفيعة والتجاعيد حول العينين ، قومي بتدفئة زيت اللوز ثم وضعه على التجاعيد والتدليك بلطف لمدة خمس دقائق وينصح بالتكرار يوميًا قبل الذهاب إلى النوم .

-يمكن استخدام الزيت لتبيض البشرة ، قومي بوضع 7-6 قطرات من الزيت على مخفوق البيض واتركيها على بشرتك من 13-15 دقيقة ثم أغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا .