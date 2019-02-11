علماء يُعدِّدون فوائد "الكرفس" لعلاج ضغط الدم المُرتفع

يعدّ ارتفاع ضغط الدم مرضا شائعا جدا، ويمكن أن يتسبب إهماله وتركه دون علاج إلى حدوث مشاكل خطيرة مثل الأزمات القلبية، كما يمكن أن تؤدي الأعراض الخفية للمرض والتي لا يلاحظها الكثيرون إلى عدم اكتشافه لفترة طويلة، وتعدّ أفضل طريقة للكشف عن الإصابة الذهاب إلى طبيب مختص للقيام ببعض الفحصوص والقراءات الدقيقة، ومع تغيرات بسيطة في نمط الحياة مثل الحصول على مزيد من التمارين ووقف التدخين يمكن أن ينحفض خفض ضغط الدم المرتفع، كما هناك طريقة أخرى وهي الحرص على تناول طعام صحي.

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وتُوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتخفيض استهلاك الملح إلى أقل من 6 غم في اليوم، مع تناول غذاء متوازن قليل الدسم مع الكثير من الألياف والكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، والابتعاد عن الكحول وتناول كميات أقل من الكافيين.

وتوجد بشكل خاص، بعض الأطعمة التي يمكنها أن تقلل ضغط الدم، مثل بذور الكرفس التي توجد في شكلها الطبيعي وعلى هيئة مكملات غذائية، إذ يعتقد العلماء بأن المكونات الموجودة في الكرفس تُسبّب تأثيرا هائلا في انخفاض ضغط الدم.

ويحتوي الكرفس على مركب كميائي نباتي يسمى phthalides، ويطلق عليه NBP، ويُسهم المركب في دعم أنسجة جدران الشرايين لزيادة تدفق الدم مع التقليل من ضغط الدم، وفقا إلى كليفلاند كلينيك وللحصول على الفائدة الكاملة للكرفس ينصح الخبراء بتناوله بالكامل.

ويُوصي الخبراء بتناول كميات كبيرة من البوتاسيوم والموجودة أيضا في الكرفس لخفض ضغط الدم المرتفع مع الابتعاد عن الصوديوم الذي يرفع الضغط من خلال حبسه للمياه الزائدة في الجسد عندما تحاول الكلى التخلص منها بصعوبة بالغة.

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