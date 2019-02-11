شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القفز لمدة 6 دقائق أسبوعيًا يعزز قوة العظام لدى النساء فوق الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أسبان أن النساء المسنات قد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام مع ست دقائق من تمارين القفز البسيطة كل أسبوع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد علماء الرياضة أن القفز من الأرض يضع ما يكفي من القوة والضغط على الساق وعضلات الفخذ لمنع ترقق العظام الذي يحدث مع التقدم في السن.

وقال الدكتور "جالين مونتغمري " ، من جامعة مانشستر متروبوليتان ، التي أجرت التدريبات على 14 امرأة في الخمسينيات من العمر: "هذه الحركات سهلة حقاً ويمكن أن تكتمل فى المنزل، حيث إنه في كثير من الأحيان لا يكفي المشي فقط لصحة العظام ونأمل أن يشجع ذلك المزيد من النساء على ممارسة تمارين عالية التأثير".

ويعيش حوالي 3.5 مليون شخص في البلد مع هذه الحالة ، لكنها أكثر شيوعًا بين النساء ، وخاصةً في فترة انقطاع الطمث.

وتعاني أكثر من امرأة واحدة من بين كل خمس نساء فوق سن 50 عاماً من هشاشة العظام مقارنة بنسبة 7% تقريباً من الرجال، ونصف النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 سنة سوف يكسرن العظام بسبب هذه الحالة ، والتي تعرف أيضًا باسم "مرض العظم الهش".

وأضاف الخبراء أن كبار السن الذين يهتمون بصحتهم يجب أن يتحدثوا إلى الطبيب قبل بدء تمرينات جديدة.