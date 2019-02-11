أمل كلوني تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حضورها عيد ميلاد جينفر أنيستون

احتفلت النجمة الأميركية، جينفر أنيستون، بعيد ميلادها الخمسين في حفلة راقية في فندق "سينست تاور"، محاطة بكل أصدقائها المشاهير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن صديقها منذ زمن طويل، جورج كلوني، حضر بطبيعة الحال، الحفلة التي أقيمت ليلة السبت، بصحبة زوجته المتألقة أمل كلوني.

وأظهر الزوجان حبهما لبعضهما حيث صورا وهما يغادران متشابكا الأذرع، وظهر عليهما الحب أكثر من ذي قبل، وتبين أنهما حظيا بليلة جيدة، حيث شوهدا يضحكان في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة وهما في طريقهما إلى المنزل.

وأمسك جورج قويا بيد زوجته محامية حقوق الإنسان، كما تألقت أمل في فستان باللون البرغاندي الرائع ذي الحمالات الرفيعة (الإسباغتي)، والذي كشف عن كتفيها، وارتدت مع الفستان ذي القماشة المخملية، زوجا من الأقراط الذهبية الدائرية، وتركت شعرها البني بتمويجاته الكبيرة منسدلا خلفها.

وتألق جورج في بدلة أنيقة باللون الأسود، ومن المعروف أن الزوجين لديهما طفلان توأم وهما ألكسندر وإيلا.

وكشفت أمل في أبريل/ نيسان، لمجلة "فوغ" أن طفليها نطقا أخيرا أول كلماتهما، حيث قالت: "قالا ماما وبابا، وكان جورج حريصا على أن تكون ماما أول كلماتهما".

كانت جينفر صديقة لجورج منذ فترة طويلة، وزارت أمل وجورج في منزل البحيرة في كومو، في الصيف الماضي، وخلال ظهورها في برنامج The Ellen DeGeneres، كشفت نجمة مسلسل "فرندس" عن سعادتها لرؤية كلوني أبا، وقالت للمذيعة: "من الرائع رؤيته مع أطفال، هذا ما تحدثنا عنه، أن أي شيء يمكن أن يحدث".

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