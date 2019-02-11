شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متنقلش العدوى.. اعرف إزاى تعطس صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العطس من الأشياء الطبيعية التى يقوم بها الجسم بشكل فطرى لتطهير مجرى التنفس، فعندما يستشعر جسمك تهيجًا في الممرات الأنفية، يقوم بإطلاق مواد كيميائية خاصة للإشارة إلى الدماغ، مما يؤدي لإطلاق الهواء والمخاط المتراكم من الأنف والفم على شكل العطس، ولكن القليل من الناس يعرف الطريقة الصحيحة للعطس حتى لا ينقل العدوى للآخرين، بحسب موقع good house keeping.



العطس

ويمكن للعطس أن ينشر الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها من مسببات الأمراض على مسافة أكثر من 20 قدم، وفقا لأبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولكن هذه الجراثيم نفسها يمكن أن تمر من أصابعك إلى مقابض الأبواب، والمقاعد، والسلم، وتظل ميكروبات الأنفلونزا نشطة على الأسطح لساعات حتى تنتقل إلى يد شخص آخر ويستنشقها وتنتقل إليه العدوى.



العطس أعلى الذراع

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC"، أن أفضل طريقة للعطس هى المناديل الورقية، ثم رميها وغسل اليدين مع ضرورة الابتعاد عن العطس فى راحة اليد.

والطريقة الثانية، عندما لا يكون معك منديلاً هى العطس فى أعلى الذراع وغسل اليد أيضاً بعد العطس.