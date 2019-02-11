شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل السيدات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يُنظر إلى أمراض القلب، على أنها مشكلة كبيرة تحدث للرجال، ولكن على العكس أن النساء هم أكثر عرضة للموت من الرجال بسبب أمراض القلب.

العرض الأكثر شيوعا للنوبات القلبية فى النساء وفقا لموقع "onlymyhealth" هو نوع الشعور بالألم والضغط أو عدم راحة الصدر، كما تشمل أعراض النوبة القلبية غير النمطية :

ألم الرقبة والكتف والجزء العلوى من الظهر

ضيق التنفس

الغثيان أو القيء

زيادة التعرق

الدوار الخفيف

التعب طوال الوقت

زيادة نسبة أمراض القلب فى النساء تزداد بسبب الانسداد ليس فقط فى الشرايين الرئيسية، ولكن الانسداد الذى يحدث في الشرايين الأصغر التى تزود القلب بالدم، وهى الحالة التى تسمى مرض القلب الصغير أو مرض الأوعية الدموية الدقيقة.

وتميل العديد من النساء، إلى الظهور في غرف الطوارئ بعد حدوث الكثير من الأضرار القلبية بالفعل لأن أعراضها ليست كتلك المرتبطة عادة بنوبة قلبية.

عوامل خطر تزيد من أمراض القلب للنساء وعلى الرغم من أن عوامل الخطر التقليدية لمرض الشريان التاجى- مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسمنة - تؤثر على النساء والرجال، إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا أكبر فى تطور أمراض القلب لدى النساء مثل:

متلازمة التمثيل الغذائي مزيج من الدهون حول البطن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم ونسبة الدهون الثلاثية، والتى لها تأثير أكبر على النساء أكثر من الرجال.

الإجهاد الذهنى والاكتئاب

يؤثر الاكتئاب بشكل كبير على النساء أكثر من الرجال، لأنه يجعل من الصعب الحفاظ على نمط حياة صحي واتباع العلاج الموصى به.

التدخين

عامل خطر أكبر لأمراض القلب لدى النساء أكثر من الرجال نتيجة تكوينات الجسم المختلفة.

انخفاض مستوى هرمون الاستروجين

بعد انقطاع الطمث يشكل انخفاض هرمون الإستروجين عامل خطر كبير لتطوير أمراض القلب والأوعية الدموية الصغيرة.

ما الذى يمكن أن تفعله النساء لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

هناك العديد من تغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

ممارسة الرياضة من 30 إلى 60 دقيقة يوميًا فى معظم أيام الأسبوع

الحفاظ على الوزن الصحى

الإقلاع والابتعاد عن التدخين

تناول نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكولسترول والملح