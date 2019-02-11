شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض تكشف الإصابة بالسرطان لدى الرجال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف اختصاصيون من منظمة أبحاث بريطانية ستة أعراض للإصابة بمرض السرطان لدى الرجال.

ويعتقد الأطباء أن وجود الدم في البول والبراز قد يشير إلى الإصابة بسرطان المثانة أو الأمعاء، وفي هذه الحالة يوصون بعدم تأجيل زيارة الطبيب، بحسب “ديلي إكسبريس”.

قد يكون تغيير شكل الثدي أو إفرازات حلمة الثدي وتهيج جلد الصدر علامة على الإصابة بسرطان الثدي، وهذا النوع من السرطان نادر لدى الرجال، ولكن لا يمكن استبعاده.

كما نصح الخبراء باستشارة الطبيب في حال السعال المستمر، وأكثر الأعراض إثارة للقلق هو خروج الدم مع البلغم.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء الاهتمام بفقدان الوزن المفاجئ ومشاكل التبول والتغيرات في شكل أو حجم الخصيتين.

ولاحظت كاتبة المقالة كاترين توريل، يمكن في كثير من الأحيان الخلط بين أعراض السرطان وعلامات وجود مرض أقل خطورة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجاهل وجود المرض.

في سياق آخر، يعتقد الأطباء، أنه لا يوجد نظام غذائي محدد يمنع السرطان، إلا أن هناك بعض المنتجات يمكنها خفض خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير، ويعتبر العلماء أن تناول مخلل الملفوف، المشهور في بولندا، يساعد على الحد من الإصابة بالسرطان.