الماء والليمون.. مزيج سحري متعدد الفوائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد مزيج الماء مع شرائح الليمون مشروبا سحريا له العديد من الفوائد الصحية، فهو يعزز من الجهاز المناعي في الجسم، ومن ثم يسهم في الوقاية وعلاج عدة أمراض، كما أنه مفيد لتطهير الجسم من السموم وفقدان الوزن الزائد وتنقية البشرة وغيرها من الفوائد.





ويُنصح بشرب الماء والليمون في الصباح لإنعاش الجسم، وطرد السموم، وتعزيز الصحّة.

وتتعدد طرق استهلاك الليمون، حيث يتم شربه مع الماء على الريق، وهذه الطريقة تحسن الصحة العامة؛ لما لهذا المشروب من فوائد كثيرةٍ؛ وذلك لاحتوائه على الفيتامينات، مثل: فيتاميني (ج، ب)، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والإنزيمات، ومضادّات الأكسدة، والألياف.





وتقول الدكتورة منال شرف الدين، استشاري التغذية العلاجية بالقاهرة، لـ"العين الإخبارية" إن فوائد شرب الماء لا يمكن حصرها، وينصح بتناول 8 أكواب يوميا، وتساعد إضافة الليمون إلى الماء على شرب كميات أكبر ومن ثم تعظيم الاستفادة العائدة على الجسم.

وتضيف أن هناك كثيرا من الأسباب المحفزة على تناول هذا المشروب السحري بشكل يومي، ولاسيما في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، وهي:

1. ترطيب الجسم ومساعدته على القيام بوظائفه الحيوية.

2.تطهير الجسم من السموم عن طريق زيادة إدرار البول.

3.تعزيز أداء الجهاز المناعي فهو مشروب غني بفيتامين سي.





4.الوقاية من نزلات البرد والتخلص من أعراض الإنفلونزا.

5.حل مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك والحموضة وعسر الهضم.

6. الوقاية من التهابات اللثة وتسوس الأسنان عن طريق طرد البكتيريا من الفم.

7.الوقاية من التهاب مجرى البول حيث يساعد على إدرار البول.





8.تحسين عملية الهضم.

9.تنقية البشرة لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين سي الذي يعزز من صحة ونضارة البشرة.

10.تنشيط الكبد وإزالة السموم العالقة بالكبد.