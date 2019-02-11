تعرف على الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع ارتفاع السكر في الدم

يُمكن أن يقود مرض السكري من النوع الثاني، إلى مشكلات صحية خطيرة، إذا تُرك دون علاج، لذلك من المهم إجراء تغيرات على أسلوب حياتك للسيطرة عليه، حيث يوجد ثلاثة أطعمة يجب تجنبها.

ويعد السكري من النوع الثاني، حالة منتشرة في المملكة المتحدة ويحدث في الغالب بسبب النظام الغذائي السيئ وعدم ممارسة التمارين الرياضية، ويتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، وإذا ترك دون علاج، ربما يقود إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات ومشكلات في الكلى، وبجانب ممارسة التمارين، يعد تناول الطعام والشراب المناسب أمرًا مهم للحفاظ على مستويات السكر في الدم طبيعية.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن هيئة الصحة البريطانية توصي بتناول مجموعة واسعة من الطعام، بما في ذلك الفواكه والخضروات، ولكن يجب تجنب الدهون والسكر والملح، كما من المهم الحفاظ على تناول وجبة الإفطار والغذاء والعشاء بشكل يومي، ويجب أن لا تتخطى الوجبات.

ويوجد ثلاثة أطعمة محددة يجب أيضا تجنبها، وهي الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة، لأنها أطعمة غنية بالكاربوهيدرات، وكذلك أطعمة معالجة.

وأظهرت الدراسات أن تناول الخبز الأبيض، والأطعمة الأخرى المصنعة من الدقيق، يُزيد بدرجة كبيرة من ارتفاع سكر الدم، خاصة لدى المصابين بالنوع الثاني.

ووجدت دراسة أخرى، أن الوجبات التي تحتوي على نسبة كاربوهيدرات عالية، تزيد من سكر الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، كما أنها تقلل من عمل المخ، ويوجد سبب آخر، وهو أن هذه الأطعمة الثلاث، تحتوي على القليل من الألياف التي يحتاجها الجسم لتقليل امتصاص الجسم للسكر.

وفي دراسة أخرى، تبيّن أن الخبز الأبيض مع الخبز العالي بالألياف، يُقلّل من مستويات السكر في الدم، للذين يعانون من السكري، وحين يتعلق الأمر بالمشروبات، يجب تحديد كمية الكحول التي تريد شربها، كما أن إتباع إرشادات الحكومة الخاصة بشرب الكحول، هي أفضل طريقة، إذا كنت تعاني أو تريد منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وتوضح الإرشادات أن الرجال والسيدات عليهم ألا يشربوا أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا، ولكن جمعية السكري في المملكة المتحدة، تنصح بتجنب شرب المشروبات الكحولية الآتية، البيرة القليلة السكر، والخمر القليل الكحول، والبيرة بمشتقاتها.

وقد يهمك ايضَا:

تعرّف على أسباب وأنواع وطرق علاج "السكري" منعًا للتعرّض للخطورة

دراسة تؤكّد إمكانية تشخيص مرض السكري من النوع 2 عن طريق فحص الجلد