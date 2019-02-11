كيم كارداشيان تلجأ إلى "الخلطة المُقزِّزة" لمرضها المُزمن

لندن - لايف ستايل
فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مُتابعيها عبر تطبيق "إنستغرام"، بعرض خلطة جديدة للقضاء على مرضها الجلدي المزمن "الصدفية".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كارداشيان، 38 عاما، كانت منذ البداية منفتحة بشأن معاناتها مع الصدفية، إلا أنها لجأت لـ"خلطة مقززة" تسعى من خلالها إلى التغلب على المرض.
وقالت كارداشيان: "أنا يائسة جدا بسبب الصدفية.. لذلك لجات إلى العشب الصيني"، ثم أظهرت صحنا يبدو أنه يحتوي على سائل داكن اللون، وتابعت: "حصلت على خلطة خاصة.. سأجربها للقضاء على هذا المرض"، بينما لم تكشف عن مكونات الخلطة.
وذكرت أنه طلب منها أن تشرب هذا السائل مرتين في اليوم، مضيفة أن "مذاقه مر ومقزز للغاية".
قد يهمك أيضاً :
الملكة رانيا تنشر على "إنستغرام" صورة لها بثوب أسود مخمليّ
إيرانيات يرقصن للتضامن مع "فتاة إنستغرام" المُعتقلة
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تلجأ إلى "الخلطة المُقزِّزة" لمرضها المُزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.