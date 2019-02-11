كيم كارداشيان تلجأ إلى "الخلطة المُقزِّزة" لمرضها المُزمن

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مُتابعيها عبر تطبيق "إنستغرام"، بعرض خلطة جديدة للقضاء على مرضها الجلدي المزمن "الصدفية".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كارداشيان، 38 عاما، كانت منذ البداية منفتحة بشأن معاناتها مع الصدفية، إلا أنها لجأت لـ"خلطة مقززة" تسعى من خلالها إلى التغلب على المرض.

وقالت كارداشيان: "أنا يائسة جدا بسبب الصدفية.. لذلك لجات إلى العشب الصيني"، ثم أظهرت صحنا يبدو أنه يحتوي على سائل داكن اللون، وتابعت: "حصلت على خلطة خاصة.. سأجربها للقضاء على هذا المرض"، بينما لم تكشف عن مكونات الخلطة.

وذكرت أنه طلب منها أن تشرب هذا السائل مرتين في اليوم، مضيفة أن "مذاقه مر ومقزز للغاية".

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