6 عادات يومية تدمر عينك من غير ما تحس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر العين سريعا بأى عادات خاطئة حتى ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الشخص، نتيجة أن الرؤية بطبيعة الحال تتأثر مع تقدم العمر، وبالتالى فإن خطوات بسيطة يوميا يمكن أن تحافظ على قوة نظرك. وذكر موقع "self" بعض العادات التى تساهم فى تدمير العين وتشمل: 1. نسيان إرتداء النظارات الشمسية 1. نسيان إرتداء النظارات الشمسية يمكن أن يؤدي التعرض الكثير للأشعة فوق البنفسجية إلى الإضرار بشبكية العين، مما يعرضك فى النهاية لخطر الإصابة ببعض حالات العين الرئيسية مثل إعتام العدسة. 2. إرتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة وقت النوم 2. إرتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة وقت النوم ارتداء العدسات اللاصقة فترات طويلة تصل فى بعض الأشخاص إلى حد النوم بها أو هناك من يتشارك فى ارتداء العدسات مع الغير، قد تسبب مضاعفات خطيرة على صحة العين بل وتنقل إليها الكثير من الأمراض وتؤثر على مشتوى الرؤية فى النهاية. 3. فرك العين باستخدام اليدين 3. فرك العين باستخدام اليدين تنتشر البكتيريا على اليدين وعند فرك العين بها تنقل هذه الجراثيم إليها، مما يسبب إحمرار فى العين فى البداية وصولا إلى حالة تعرف باسم القرنية المخروطية وتبدأ فيها القرنية بالظهور والانتفاخ للخارج. 4. استخدام ماكياج العين منتهية الصلاحية 4. استخدام ماكياج العين منتهية الصلاحية استخدام مكياج العين منتهية الصلاحية يمكن أن يهيج شبكية العين أو يسبب إصابة العين بعدوى، ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يجب التخلص من مكياج العيون بعد ثلاثة أشهر على الأكثر من استخدامه. 5. التدخين 5. التدخين يرتبط التدخين بزيادة خطر إعتام عدسة العين و الضمور البقعي المرتبط بالعمر الذي يؤثر في نهاية المطاف على مستوى الرؤية، وهذا هو السبب الرئيسي لفقدان البصر بين الأشخاص فوق عمر الـ 50 سنة ويضاعف التدخين فعليًا من خطر الإصابة بهذا المرض. 6. النظر لفترات طويلة فى الهاتف المحمول أو الكمبيوتر 6. النظر لفترات طويلة فى الهاتف المحمول أو الكمبيوتر التحديق الطويل على مدار اليوم بالهاتف الذكى أو جهاز الكمبيوتر يسبب كثير من التعب على العين، فعندما تعتمد على قراءة النص الصغير على تلك الشاشات الصغيرة وتسبب تركز الضوء الأزرق على شبكية العين ، يقل معدل طرفة عينك ، مما يخفض من معدل إنتاج الدموع بالعين ويسبب ضعف الرؤية مع مرور الوقت.

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