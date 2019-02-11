شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح لتجميل الأسنان فى مركز "شاينى وايت".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد عيادة طبيب الأسنان من أكثر العيادات التى يتخوف الناس من زيارتها، ولكن فى ظل التطور الطبى والتكنولوجى الكبير الذى طرأ على طب الأسنان، أصبحت هناك سهولة كبيرة فى إجراء كافة العمليات المتعلقة بالأسنان، الأمر الذى ساهم فى إزالة الخوف من نفوس المرضى وجعلهم يقبلون على زيارة طبيب الأسنان دون قلق.

وفى ظل التقدم التكنولوجى بعيادات الأسنان، تتزايد نسب نجاح الإجراءات المختلفة لعلاج أمراض ومشاكل الأسنان، وفى هذا الإطار نستعرض قصة نجاح لعملية تجميل وتركيبات لإحدى الحالات فى مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، تحت إشراف الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان.



قبل التجميل



إنفوجراف يوضح حالة نجاح لتجميل الأسنان فى مركز شاينى وايت

تروى "شريهان"، تفاصيل المعاناة مع أسنانها قبل الإقدام على العلاج، داخل مركز "شاينى وايت"، حيث تقول "كنت بزعل من نفسى كل لما اضحك أو اتكلم، وتعبت جدًا وأصبت باكتئاب بسبب مظهر أسنانى، وكنت عاوزه اخلعهم لأن نفسى ابقى حلوة أكتر علشان تكون حياتى حلوة".



الاستعداد للتجميل

ومن جانبه، أوضح الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، أن تشخيص حالة "شريهان" عند زيارتها للمركز كانت تتمثل فى معاناتها من "الابتسامة اللثوية"، ووجود فراغات بين الأسنان، بالإضافة إلى "أسنان قصيرة وتركيبات قديمة"، لافتًا إلى أنه تم البدء فى تجميل الابتسامة مع الوجه، والتشخيص باستخدام أشعة ثلاثية الأبعاد، والبدء فى تحضير الأسنان وتصميم الأسنان بأحدث التقنيات، وصولا إلى تشكيل اللثة بالليزر، وتجميل الأسنان بشكل كامل.



بعد التجميل

فيما، تقول شريهان، "بعد انتهاء فترة العلاج داخل "شاينى وايت"، حياتى تغيرت للأحسن بشكل كبير، وكنت قبل العلاج لا أستطيع الضحك، ولكن الآن يمكننى الضحك بكل سهولة".



قبل وبعد

وفى شرحه لمعنى "الضحكة اللثوية"، يقول الدكتور شادى على حسين، الضحكة اللثوية هى ظهور اللثة أثناء الضحك، موضحًا أنه يجب ظهور المثلثات الموجودة بين الأسنان، بالإضافة إلى ملى أو 2 ملى من اللثة فقط خلال الضحكة وفقًا للشكل الطبيعى، وبالتالى إذا ظهر جزء أكبر من ذلك من اللثة خلال الضحك، نطلق عليه "الضحكة اللثوية".



إنفوجراف يوضح أنواع الضحكة اللثوية مع الدكتور شادى على حسين

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":