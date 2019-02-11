صور تمارين كيجل للنساء

تمارين كيجل للنساء

بالصور تمارين كيجل للنساء لتضيق المهبل وتقوية عضلات الحوض بالصور قد تكون أون مرة تسمع عن مصطلح تمارين كيجل للنساء فهي يطلق عليها أيضاً تمارين قاع الحوض تعمل علي تقوية عضلات المستقيم ، المهبل بالرغم من أن هذه العضلات قوية جداً إلا أنها عرضة للضعف بسبب الضغط المتزايد علي الرحم و عضلات الحوض .

و يستفيد منها الرجال و النساء فهي تساعد النساء في علاج تسرب البول أو البراز و شد الأنسجة المحيطة بالمهبل بالإضافة إلي تنعيم عضلات المهبل و جعل العلاقة الحميمية أكثر متعة بالإضافة إلي تضيق المهبل بعد تكرار الولادة الطبيعية التي تسبب إتساع المهبل . كما تعمل علي تقليل الألم الطبيعية أثناء الولادة .

و السبب وراء اللجوء لهذه التمارين هو أن حجم المهبل يزداد بعد الولادة و قد يؤدي ذلك إلي ضعف عضلات الحوض و من العوامل التي تؤدي إلي ضعف عضلات الحوض أيضاً و هي كالأتي : الشيخوخة ، زيادة الوزن ، العمليات الجراحية في البطن .

و تتأخذ هذه العضلات شكل حرف U و تعمل هذه التمارين علي إستهداف تقوية هذه العضلات . و هناك العديد من الفوائد الأخري التي تعود علي المرأة بعد ممارسة تمارين كيجل بإنتظام و ينصح بممارستها في فترة الحمل ، أثناء الولادة ، السنوات التالية لإنجاب الأطفال

بالصور تمارين كيجل للنساء و فوائدها :

١- تقليل سلس البول أو البراز :

عندما تقومي بهذه التمارين تساعدك في تحسين عضلات قاع الحوض و المسئولة عن القدرة علي الإحتفاظ بالبول .. و يجب علي النساء أداء هذه التمرينات أثناء الحمل و بعد الولادة و تستفيد النساء البدينات من هذه التمارين و العمليات الجراحية التي تخضع لها البطن مثل الولادة القيصرية كل هذه العوامل كما ذكرنا تؤدي إلي ضعف عضلات الحوض مما ينتج عنه سلس البول .

٢- زيادة النشوة الجنسية عند النساء :

يوجد عدد كبير من النساء يشكو من أنهم لا يستطيعوا تحقيق النشوة الجنسية جيداً .و قد يرجع ذلك إلي عدم وجود إحساس المهبل أثناء ممارسة العلاقة الحميمية . تعد تمارين كيجل مفيدة في هذه الحالة لأن الكثير من الدراسات أذكرت بأن تمارين تقوية عضلات الحوض تؤدي إلي هزات جماع أقوي و أكثر .

٣- تفيد المرأة أثناء الحمل :

واحد من فوائد تمارين كيجل للنساء الذين يستعدوا للولادة هي أن تمارين عضلات الحوض و تجهيز النساء للمراحل المقبلة للحمل و الولادة كما أنها تقلل الألم اثناء الحمل .

٤- علاج هبوط و اتساع المهبل :

تمارين كيجل لها تأثير إيجابي علي هبوط المهبل و المساعدة في منع هبوط الرحم و التقليل من حدة الهبوط كما تضيق المهبل المتسع نتيجة الولادة .

أمور يجب أن تعرفيها عن ممارسة تمارين كيجل :

من السهل جداً القيام بتمارين كيجل .

يمكنك القيام بتمارين كيجل في أي وقت عندما يكون لديك وقت فراغ .

يمكنك عمل تمارين كيجل في السيارة أو المكتب أو أثناء الوقوف .

طريقة ممارسة تمارين كيجل للنساء :

وصفت تمارين كيجل لأول مرة في عام1948 م من قبل دكتور أرنولد كيجل وهو طبيب أمراض النساء الذي إكتشف تدريبات غير جراحية لتحقيق إسترخاء عضلات الأعضاء التناسلية . و عند إدراج تمارين كيجل في روتينك اليومي يساعدك في علاج مشاكل الحوض .

الجزء الأول ، التجهيز لممارسة التمارين الرياضية :

1. تحديد عضلات الحوض :

قبل القيام بتمارين كيجل يجب أن تحددي عضلات الحوض . و الطريقة الأكثر شيوعاً لتحديد عضلات الحوض هي محاولة تدفق البول و ملاحظة المنطقة التي يخرج منها البخار . حاولي تحديد العضلات بدقة حتي تتأكدي من أنه يتم تمرين العضلات الصحيحة و هي المنطقة الواقعة بين الوركين و تحمل الأعضاء التناسلية .

ينصح بإستشارة الطبيب قبل ممارسة تمارين كيجل لمعرفة إذا كان لديكي أي مشاكل طبية قد تمنعك من ممارسة هذه التمارين بأمان .

لا ينصح بممارسة تمارين كيجل أثناء التبول لأنه سيكون لها تأثير معاكس و تضعف العضلات

2. يمكنك إٍستخدام المراة لتحديد عضلات كيجل :

إذا كنتي تواجه صعوبة في تحديد عضلات الحوض . يمكنك وضع مراة يد في أسفل منطقة الشرج و هي المنطقة الجلدية بين المهبل و فتحة الشرج . يمكن أن تدخل المرأة إصبعها داخل المهبل لمحاولة شد العضلة ، سوف تشعري بالضغط يزداد حول الأصبع .

3. قومي بقبض و بسط العضلات :

من طرق تأدية هذا التمرين ، العمل علي قبض و بسط العضلات التي تعمل علي التحكم في تدفق البول. عند القيام بذلك سوف تشعري بإنقباضات خفيفة في المنطقة الواقعة أسفل الحوض و هي منطقة القناة البولية و الشرج أما في حالة الشعور بإنقباضات في عضلات المعدة أو المؤخرة يجب أن تدركي بأن هذه ليست العضلات المستهدفة .

يمكنك القيام بهذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات أثناء النهار .

4. تأكدي من أن المثانة فارغة تماماً :

قبل ممارسة هذا التمرين يجب أن تتأكدي من أن المثانة فارغة و لا يوجد بها تسرب. و أثبتت الدراسات بأن القيام بفحص المثانة قبل ممارسة تمارين كيجل يعطي نتائج جيدة و فعالة و يزيد من الكفاءة .

5. التركيز علي شد عضلات قاع الحوض فقط :

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يجب أن تركز تمارين كيجل علي هذه العضلات فقط و تجنب تقوية العضلات الأخري مثل المؤخرة أو البطن و لذلك ليك تحصلي علي أفضل نتائج .و لا ينصح بحبس الأنفاس أثناء ممارسة هذه التمارين ، يجب التنفس بحرية خلال ممارسة التمرينات و عدم قبض العضلات الأخري المذكورة من قبل .

من الطرق الصحيحة لتحقيق إسترخاء العضلات هي وضع اليد علي المعدة أثناء ممارسة التمرين .

إذا شعرتي بألم قليل في الظهر أو البطن بعد ممارسة تمارين كيجل هذا مؤشر علي أنكي لا تؤدي التمارين بطريقة صحيحة .

6. البحث عن الوضعية المريحة للجسم :

يمكنك ممارسة هذه التمارين إما بالجلوس علي الكرسي أو مستلقياً علي الأرض. كل ما تحتاجي إليه هو التأكد من أن عضلات البطن و الأرداف مسترخية. إذا مارستي تمارين كيجل أثناء الإستلقاء علي الظهر مع وضع ذراعيك بجانبك .

الجزء الثاني ، ممارسة تمارين كيجل :

1. الضغط علي عضلات قاع الحوض لمدة 5 ثواني :

عندما يتم تحديد مكان عضلات قاع الحوض قومي بالضغط عليها لمد خمس ثواني قد تكون مدة خمس ثواني بالنسبة للمبتدئين طويلة لذلك ننصحك بالضغط لمدة 2 – 3 ثواني في البداية ثم الزيادة بالتدريج .

2. بسط العضلات لمدة 10 ثوان :

من الطرق الفعالة لنجاح تمارين كيجل هي بسط العضلات لمدة 10 ثوان قبل تكرار التمرين لأن هذه المدة كافية لإسترخاء العضلات. لذلك قبل البدء بتكرار التمرين قومي بالعد من واحد إلي عشرة .

3. تكرار التمرين عشر مرات :

يجب أن تشمل المجموعة الواحد من تمارين كيجل علي عشرة تكرارات و ذلك عند الضغط و قبض العضلات لمدة خمس ثوان ثم الإسترخاء لمدة 10 ثوان و تكرار ذلك عشر مرات . يجب أن تقومي بالمجموعة الواحدة عشر مرات علي 3 – 4 مرات في اليوم .

4. الضغط علي عضلات قاع الحوض لمدة عشر ثواني في كل مرة :

بعد فترة من ممارسة التمرين يمكنك زيادة فترة الضغط علي عضلات قاع الحوض لمدة 10 ثوان و لا يفضل الزيادة عن ذلك . فهذه هي المدة المثالية لكل مجموعة مع تكرار ذلك 3 – 4 مرات في اليوم

5. رفع الساقين قليلاً :

أحد الأوضاع التي تساعد في ممارسة تمارين كيجل هي رفع الساقين عن الأرض لمدة 5 ثواني ثم العودة إلي نقطة البداية ببطء ، ينصح القيام بذلك 10 مرات متتالية .

الجزء الثالث ، الحصول علي النتائج :

1. ممارسة تمارين كيجل 3 – 4 مرات في اليوم :

إذا كنتي تريدي الحصول علي نتائج فعالة يجب أن تجعلي هذه التمارين جزء من روتينك اليومي و ممارستها 3 – 4 مرات يومياً . لذلك إبحثي الطريقة المناسبة لكي و القيام بها في الصباح و بعد الظهر و في المساء مع تحديد مواعيد لأداء هذا التمرين .

2. يمكنك إدراج تمارين كيجل عندما تكوني مشغولة :

من أهم مميزات تمارين كيجل هو أنك يمكنك ممارستها في أي وقت و بسهولة في مكتبك أو أثناء تناول الغذاء مع أصدقائك أو عند الإسترخاء علي الأريكة . بمجرد أن تقوم بمعرفة مكان عضلات قاع الحوض تستطعي القيام بهذه التمارين في أي وقت و أي مكان .

يمكنك إدراج تمارين كيجل أثناء فحص البريد الإلكتروني لك مع الحرص علي عدم ممارسة تمارين كيجل أثناء التبول المرتبط بسلس البول .

3. يمكنك الحصول علي النتائج في غضون أشهر قليلة :