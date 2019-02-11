شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الكافيين بعد 2 الظهر وجرب اليوجا.. إزاى يكون نومك "نوم نظيف"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد وتختلف أنماط وأنواع النوم بصورة كبيرة، فهناك النوم المضطرب والنوم المتقطع والنوم الخفيف والنوم الثقيل، وهناك ما يسمى بالنوم النظيف.

مصطلح النوم النظيف أحد الأنواع التى قد تبدو مثيرة للاهتمام لاكتشافها وفقا لتقرير موقع "boldsky"، ولكن النوم النظيف لا يعنى حرفيا تهيئة أجواء نظيفة ليلا عند الذهاب للسرير، ولكن يدور مفهوم النوم النظيف حول أهمية النوم الجيد الذى يحدد نوعية الحياة بشكل عام.



تعرف على مصطلح النوم النظيف

وبالنظر إلى أنماط النوم غير المنتظمة بسبب أخطاء فى نمط الحياة الحديث فإن الحاجة إلى أنماط النوم الجيد غالباً ما تأخذ آخر اهتماماتنا، مما يؤد إلى العديد من الأمراض.

يلعب النوم دورًا قويًا فى تحديد مستويات الشهية والطاقة، فإن النوم النظيف هو كل ما يتعلق بكيفية النوم الهادئ بشكل منتظم والطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق فوائد النوم الجيد.

أهمية النوم للجسم والعقل تمنع كثيرا من الأمراض زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائى التى ترتبط بقلة النوم.



الابتعاد عن الكافيين بعد الظهر

يرتبط مفهوم النوم النظيف بخفض كميات السكر والكافيين بعد الظهر وكذلك الكحول.

التخلى عن الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل لتحقيق نوم أفضل.

تجنب تناول الطعام بالقرب من وقت النوم.

تحقيق نظرية الصيام اليومية لمدة 12 ساعة بمعنى تناول أخر وجبة للعشاء فى الساعة 7 مساءً .

أوقف تشغيل الأجهزة الإلكترونية للحفاظ على وقت ثابت للنوم والحفاظ على أجواء مثالية للغرفة من خلال الاسترخاء.

حاول تجربة رياضة اليوجا لتصفية الذهن من التوتر والضغوط.

الحصول على ساعات نوم جيدة الحصول من 7-9 ساعات خلال اليوم.