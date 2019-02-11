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بذور الشيا هي أحد الأنواع المهمة من الحبوب الكاملة ، والتي تقدم العديد من المنافع الصحية لجسم الإنسان ، كما ظهرت وانتشرت استخدامات هذه البذور مؤخرا ،وخاصة في مجال إنقاص الوزن والحميات الغذائية ، ويتوافر الكثير منها في متاجر البيع المخصصة لمنتجات التخسيس .

بذور الشيا تشبه في شكلها بذور السمسم ، ولكنها توجد بعدة ألوان ، مثل الأبيض ، الأسود، الرمادي والأخضر ، وتقدم بذور الشيا الفوائد العديدة مثل الأوميغا3 ، بالإضافة إلى أنها غنية بالنشويات ومضادات الأكسدة ، والكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى .

فوائد بذور الشيا للجنس

هناك الكثير من الفوائد التي توجد في بذور الشيا الخاصة بالجنس

– تعد بذور الشيا من أغنى البذور بالفسفور الضروري للعلاقة الجنسية .

-كما أنها غنية بالنشويات والعناصر الأساسية التي تزود الجسم بالقوة والنشاط .

– حيث تعمل بذور الشيا على زيادة نشاط الجسم وتعزيز الدورة الدموية ، كما تساعد على تدفق الدم للعضو الذكري ، مما يعمل على الانتصاب وتأخير القذف .

– غنية بالبروتينات الضرورية لتزويد الجسم بالطاقة ، مما يساعد على زيادة مدة العلاقة الزوجية .

– مفيدة للحصول على الشعور بالهدوء والصفاء الذهني ، وتساعد على التخلص من القلق والتوتر ، الذي قد يكون أحد العوامل المؤثرة على العلاقة السلبية .

– تساعد على تحسين صحة الحيوانات المنوية وزيادة عددها .

فوائد بذور الشيا لإنقاص الوزن

– تحتوي بذور الشيا على سعرات حرارية قليلة مقارنة بباقي أنواع الحبوب الأخرى .

– تساعد فى سد الشهية وتعطي الاحساس بالشبع لانها من الحبوب الكاملة.

– تحتوي على البروتينات الضرورية لتزويد الجسم بالطاقة وتساعد في القضاء على الارهاق .

– إن تناول ملعقتين منها يومياً لمدة 12 اسبوع قد يساهم فى انقاص الوزن .

حقائق سريعة عن بذور الشيا

– بذور شيا هي مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميغا 3 ، والألياف ، ومضادات الأكسدة ، والحديد ، والكالسيوم.

– يحتوي 28 جرام أو 1 أونصة من بذور الشيا أيضًا على 5.6 جرام من البروتين.

– كما أنها مختلطة مع الماء ، فيمكن أن تحل محل البيض في الطبخ النباتي.

– يمكن أن تؤكل بذور الشيا المطبوخة أو الخام ، ولكن يجب إضافتها إلى طعام آخر أو نقعها قبل تناول الطعام.

بذور الشيا وقوة الألياف

تشير الدلائل الإرشادية الغذائية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية (2015) لعام 2015 إلى أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يجب أن يستهلكوا 30.8 جرامًا (جرامًا) من الألياف يوميًا وأن تستهلك النساء دون سن 50 عامًا 25.2 غرامًا في اليوم.

بالنسبة للبالغين فوق سن الخمسين ، تبلغ التوصية للرجال 28 غرامًا في اليوم ، أما بالنسبة إلى النساء ، فيبلغ 22.4 غرامًا في اليوم. معظم الناس يستهلكون أقل من نصف تلك التوصية.

أسهل طريقة لزيادة كمية الألياف هي تناول المزيد من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب غير المعالجة. توفر أونصة واحدة فقط من بذور الشيا 10 جرامات من الألياف ، وهو ما يقرب من نصف التوصية اليومية للمرأة فوق 50 عامًا.

فوائد أخرى لبذور الشيا

– تحتوي على مضادة الاكسدة الهامة جداً للجسم وتقى من الامراض المختلفة مثل السرطان وامراض القلب فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب دورا في تنظيم جهاز المناعة والالتهاب. بهذه الطريقة ، قد يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري والسرطان والسمنة.

-تحتوي على الاوميجا 3 الهام للجسم الذى تمد الجسم بالطاقة ومنشطة للذاكرة والذهن .

– تحتوي على العديد من المواد الهامة للجسم كالكالسيوم والمغنسيوم والفسفور كما يحتوي على البروتينات الهامة للجسم والمواد الهامة للتخلص من الكولسترول.

-تعمل على تنظيم الانسولين فى الدم وتساعد على الوقاية من امراض السكر، في حين لا توجد دراسات كثيرة عن تأثير شيا على مستوى الجلوكوز في الدم ومقاومة الأنسولين ، تشير دراسة عام 2017 إلى أن بذور الشيا قد تكون قادرة على تحويل الجلوكوز إلى كربوهيدرات بطيئة الإطلاق. هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

– تساعد على خفض مستوى ضغط الدم وتعمل على الوقاية من ضغط الدم.

– كما يستخدم الرياضيين بذور الشيا فى زيادة نشاط الجسم.

– تساعد في علاج الرتوج ، حيث ثبت أن الأنظمة الغذائية عالية الألياف تقلل من انتشار تفشي التهاب الرتج من خلال امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركة الأمعاء.

– مفيدة للهضم والتخلص من السموم ، فالنظام الغذائي مع الألياف الكافية يمنع الإمساك ويعزز الانتظام للحصول على جهاز هضمي صحي. حركات الأمعاء العادية حاسمة للإفراز اليومي للسموم من خلال الصفراء والبراز.