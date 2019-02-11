شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتجوع بعد الجيم.. 5 أطعمة صحية تناولها بعد ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه كثيرٌ من الأشخاص مشكلة فى نوعية الأطعمة التى يتناولونها بعد ممارسة الرياضة فى الجيم، حيث يخافون من تناول أطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية وهو ما يعنى زيادة فى الوزن مرة أخرى، فى هذا التقرير نقدم 5 أطعمة صحية يجب أن تتناولها بعد ممارسة الرياضة، بحسب موقع "Prevention".

وتساعدك هذه الوجبات الخفيفة بعد التمرين على بناء العضلات واستعادة طاقتك من جديد بعد التمرين، حيث يحتاج الجسم إلى تناول المزيد من البروتين والكربوهيدرات عالية الجودة بعد ممارسة التمارين.

ويساعد البروتين على إصلاح العضلات المرهقة، بينما تعمل الكربوهيدرات على تجديد كل الطاقة التي استخدمتها في صالة الألعاب الرياضية، وللحصول على أفضل النتائج، تناول البروتينات والكربوهيدرات بنسبة 1: 3، بحيث يكون 1 جرام من البروتين لكل 3 جرامات من الكربوهيدرات.



الحمص المشوى

أطعمة صحية تناولها بعد ممارسة الرياضةالحمص المشوى

يحتوى الحمص المشوى على البروتين والكربوهيدرات التى يحتاجها الجسم بعد ممارسة الرياضة، بنسبة 1:3 التى ذكرناها سابقاَ، حيث يحتوى على 6 جرامات من البروتين لكل 20 جراما من الكربوهيدرات.



المكسرات

المكسرات

المكسرات من أفضل الوجبات الخفيفة بعد التمرين، حيث تحتوى على الدهون الصحية، ويستخدم الجسم هذه الدهون كمصدر رئيسي للوقود أثناء التدريبات منخفضة الكثافة، مثل اليوجا والبيلاتس.

ويحتوى الفستق المحمص والمملح على سبيل المثال على 6 جرامات من البروتين، و 310 ملليجرام من البوتاسيوم ، و 160 ملليجرام من الصوديوم ، مما يجعلها طريقة رائعة للتزود بالوقود قبل أن تتمكن من الحصول على وجبتك الرئيسية بعد التمرين.



الشوفان بالفواكه

دقيق الشوفان

من أفضل الحبوب الكاملة التي تحتوى على البروتين لإصلاح العضلات والألياف لملء معدتك الفارغة، كوب من الشوفان يحتوي على 27 جراما من الكربوهيدرات، و 5 جرامات من البروتين، و 4 جرامات من الألياف، كما يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.



الفول الحراتى

الفول الأخضر أو الفول الحراتى

يحتوى الفول الحراتى على 13 جرامًا من البروتين المستقر الذى يجعلك تشعر بالامتلاء، ويمكنك تناوله مع الفاكهة المجففة كوجبة خفيفة بعد الجيم.



التونة

التونة أو السلمون

السمك عبارة عن بروتين عالي الجودة، يمكنك تناول التونة أو السلمون المعلب بعد التمرين، حيث تحتوى على البروتين والكربوهيدرات اللازمة لك بعد ممارسة الرياضة.