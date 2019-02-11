شكرا لقرائتكم خبر عن علاج احتقان الحلق للأطفال والبالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق حالة شائعة جدا خاصة فى فصل الشتاء، ولكنها لا تستدعى القلق لأنها فى الغالب تتحسن فى غضون أسبوع، لأنها ترتبط ببعض الأمراض مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا والتى يمكن علاجها فى المنزل.



وسائل علاج التهاب الحلق

يمكن أن تساعد العلاجات التالية فى كثير من الأحيان على تهدئة التهاب الحلق وفقا لتقرير موقع "nhsinform":

- تناول الباراسيتامول لأنه يعتبر من أفضل خيار خاصة للأطفال وللأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الأسبرين أو المادة التى يحتوى عليها نتيجة الحساسية.

- شرب الكثير من السوائل الباردة أو الدافئة وتجنب المشروبات الساخنة جدا.

- تناول الأطعمة الباردة والناعمة.

- تجنب التدخين والأماكن التى يتواجد فيها الدخان بصورة كبيرة.

- استخدام الغرغرة باستخدام المياه المالحة الدافئة.

- هناك أيضا منتجات طبية وبخاخات توجد فى الصيدليات تساعد على تهدئة الحلق.

عادة لا توصف المضادات الحيوية لالتهاب الحلق حتى لو كان سببه عدوى بكتيرية، لأنها لن تسرع من تهدئة التهاب الحلق بشكل سريع ويمكن أن يكون لها آثار جانبية غير سارة.



علاج التهاب الحلق

سبب احتقان الحلق ليس واضحًا دائمًا، ولكن فى معظم الحالات يكون أحد أعراض العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وغالبًا ما يكون التهاب الحلق من أعراض ما يلى:

نزلات البرد أو الأنفلونزا: فقد يكون لديك أيضًا انسداد أو سيلان، سعال، ارتفاع فى درجة الحرارة (حمى)، صداع وأوجاع عامة.

التهاب الحنجرة: قد يكون لديك أيضًا صوت أجش وسعال جاف.

التهاب اللوزتين: يكون لديك أيضا احمرار فى اللوزتين والشعور بعدم الراحة عند البلع.

التهاب الحلق البكتيرى: قد يكون لديك أيضًا تورم فى الغدد فى رقبتك، وعدم الراحة عند البلع والتهاب اللوزتين.

الحمى الغدية: فقد تشعر أيضًا بالتعب الشديد.



أسباب التهاب الحلق

لا تحتاج عادةً الحصول على استشارة طبية إذا كنت تعانى من التهاب فى الحلق، ولكن إذا كانت الأعراض شديدة وتشمل التالى يجب العرض على الطبيب:

لديك أعراض مستمرة لم تبدأ فى التحسن بعد أسبوع.

كنت تعانى من التهاب الحلق الشديد فى كثير من الأحيان.

لديك جهاز مناعة ضعيف على سبيل المثال، لديك فيروس نقص المناعة البشرية، أو تحصل على علاج كيميائى.



اعراض التهاب الحلق

نادرا أن يكون التهاب الحلق علامة على وجود مشكلة خطيرة: ولكن يجب التوجه فورا لأقرب طوارئ إذ كان لديك:

صعوبة فى التنفس:

لديك صعوبة فى البلع.

سيلان اللعاب من الفم.