شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض صداع التوتر منها ألم أعلى وجانبى الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع الناتج عن التوتر هو ألم خفيف أو ضغط حول جبهتك أو مؤخرة رأسك ورقبتك، وبعض الناس يقولون إنه يبدو وكأنه "مشبك" يضغط على الجمجمة، ويطلق عليه صداع الإجهاد، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض صداع التوتر، بحسب موقع "webmd".



اعراض صداع التوتر الم جانبى الرأس

ما هو صداع التوتر

هو ألم أو ضغط فى جبهتك ومؤخرة رأسك ورقبتك، وصداع التوتر له نوعان هما: الصداع العرضى أقل من 15 يوماً فى الشهر، الصداع المزمن الذى يستمر لأكثر من 15 يوماً فى الشهر.

ويمكن أن يستمر هذا الصداع من 30 دقيقة إلى بضعة أيام، عادة ما يبدأ النوع العرضي تدريجياً، في أغلب الأحيان في منتصف اليوم، وقد يأتى الألم ويذهب، كما قد يزداد الألم أو يتراكم على مدار اليوم.

وعلى الرغم من أن رأسك تؤلمك، فإن صداع التوتر عادة لا يمنعك من القيام بالأنشطة اليومية، ولا تؤثر على نظرك أو توازنك أو قوتك.



صداع التوتر

أعراض صداع التوتر

تتمثل الأعراض الشائعة لصداع التوتر فيما يلى:

- الألم الخفيف إلى المتوسط أو الضغط في الجزء الأمامي أو العلوي أو الجانبي من الرأس.

- صداع يبدأ في نهاية اليوم.

- مشكلة في النوم.

- الشعور بالتعب الشديد.

- التهيج.

- مشكلة في التركيز.

- حساسية خفيفة للضوء أو الضوضاء.

- آلام العضلات.

- على عكس الصداع النصفي، لن يكون لديك أعراض عصبية أخرى، مثل ضعف العضلات أو عدم وضوح الرؤية، ولا يسبب عادة حساسية شديدة للضوء أو الضوضاء أو ألم المعدة أو الغثيان أو القيء.



اعراض صداع التوتر ما هى

أين موضع الألم فى صداع التوتر؟

هذا النوع من الصداع يمكن أن:

-يبدأ في مؤخرة رأسك وينتشر إلى الأمام.

- ضغط وألم حول رأسك بأكمله.

- يؤثر على جانبي رأسك على حد سواء.

- توتر العضلات في رقبتك، الكتفين، والفك.



صداع التوتر

أسباب صداع التوتر

لا يوجد سبب واحد لصداع التوتر، في معظم الأحيان ينتج عن الإجهاد، سواء من العمل أو المدرسة أو العائلة أو الأصدقاء أو العلاقات الأخرى.

ويحدث نتيجة تراكم الضغط اليومي الذى يمكن أن يؤدي إلى النوع المزمن.

بعض الناس يحدث لها صداع التوتر بسبب تشديد العضلات في الجزء الخلفي من الرقبة وفروة الرأس، هذا الشد العضلي يمكن أن يأتي من:

- عدم الحصول ما يكفي من الراحة.

-إجهاد عاطفي أو عقلي، بما في ذلك الاكتئاب.

-القلق.

- الإعياء.

-الجوع.

- مستويات منخفضة من الحديد.

- شرب الكافيين.

- الفك أو مشاكل الأسنان.