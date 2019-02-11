انت الان تتابع موضوع كيف تعمل حبوب تنظيم الدورة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المراهقات والشابات في كثير من الأحيان يتناولوا حبوب تحديد النسل الموصوفة لفترات الحيض غير النظامية أو الغائبة ، وتشنجات الحيض ، حب الشباب ، الدورة الشهرية ، بطانة الرحم ، نقص المبيض الأساسي (POI) ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) ، وكثيراً ما توصف الفتيات المصابات بالـ PCOS موانع الحمل الفموية لخفض مستويات هرموناتهن وتنظيم فترات الطمث .

الطريقة التي تعمل بها حبوب تنظيم الحيض

تحتوي حبوب منع الحمل (التي تسمى أحيانًا “حبوب منع الحمل” أو حبوب منع الحمل الفموية أو الحبوب الهرمونية) على نوع واحد أو نوعين من الهرمونات الأنثوية الاصطناعية (الإستروجين) والبروجستين، وعادة ما يتم إجراء هرمونات مماثلة بواسطة المبيضين، وهناك العديد من أنواع حبوب منع الحمل عن طريق الفم، وتستخدم هذه الحبوب لعلاج العديد من الحالات المختلفة بما في ذلك: متلازمة المبيض متعدد الكيسات، وهو اختلال الهرمونات التي تسبب فترات الحيض غير النظامية ، حب الشباب ، ونمو الشعر الزائد، وبالنسبة للفتيات التي تكون فترات الحيض غير منتظمة (قليلة أو لا تنزل على الإطلاق) ، تعمل حبوب منع الحمل عن طريق خفض مستويات هرمون معينة لتنظيم فترات الطمث، وعندما تكون الهرمونات عند المستويات الطبيعية ، غالباً ما يتحسن حب الشباب ونمو الشعر .

كما تعالج الحبوب عدم وجود الدورة (انقطاع الطمث) من انخفاض الوزن ، أو الإجهاد ، ويمكن وصف حبوب منع الحمل لاستبدال الاستروجين ، مما يساعد على تنظيم الدورة الشهرية، ومستويات الاستروجين الطبيعي والوزن الصحي مهمان للعظام الصحية، وإذا كان نقص الدورة بسبب انخفاض الوزن أو اضطراب الأكل ، فإن أفضل علاج هو زيادة الوزن إلى وزن صحي طبيعي وتقديم المشورة لمعالجة صورة الجسم والصحة .

حالات أخرى تعالجها حبوب منع الحمل

1- بطانة الرحم

معظم الفتيات المصابات بالتهاب بطانة الرحم لديهم تشنجات أو ألم في الحوض أثناء الدورة الشهرية، كثيرا ما توصف حبوب منع الحمل بشكل مستمر لعلاج بطانة الرحم .

2- تشنجات الحيض

عندما لا تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تقلصات شديدة ، فقد تكون حبوب منع الحمل هي الحل لأنها تمنع الإباضة .

3- متلازمة ما قبل الطمث (PMS)

يمكن أن تحدث أعراض الدورة الشهرية مثل تقلبات المزاج ، وجع الصدر ، وزيادة الوزن والانتفاخ ، جنبا إلى جنب مع حب الشباب لمدة تصل إلى أسبوعين قبل فترة الحيض للمرأة الشابة، وقد توصف حبوب منع الحمل لوقف الإباضة والحفاظ على توازن مستويات الهرمون، وقد تتحسن الأعراض ، وخاصة عندما يتم وصف حبوب منع الحمل عن طريق الفم بشكل مستمر .

4- قصور المبيض الرئيسي (POI)

غالباً ما توصف حبوب منع الحمل للفتيات اللاتي لديهن مبايض لا يصبن بما يكفي من الإستروجين بسبب الإشعاع أو العلاج الكيميائي، أو حالة وراثية مثل متلازمة تيرنر أو حالات أخرى، الهدف من هذا العلاج هو تنظيم الدورة الشهرية والحفاظ على صحة العظام .

5- الحيض الثقيل

يمكن أن تحد حبوب منع الحمل من كمية وطول نزيف الحيض .

6- حب الشباب

لعلاج حب الشباب المتوسطة إلى الشديدة ، والتي لا يمكن الشفاء منها والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن وصف حبوب منع الحمل، فالهرمونات في حبوب منع الحمل يمكن أن تساعد في وقف حب الشباب من التشكيل، كوني صبورة، نظرًا لأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن تري تحسنًا في بشرتك .

حبوب منع الحمل أيضا تساعد في انخفاض فرصتك في الحصول على بطانة الرحم المهاجرة ، وسرطان المبيض ، وخراجات المبيض .

ما هي الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل

معظم النساء لا يعانين من أي آثار جانبية عند تناول أقراص تحديد النسل، لكن بعض النساء يعانين من دورات غير منتظمة ، أو غثيان ، أو صداع ، أو انتفاخ، وكل نوع من حبوب منع الحمل يمكن أن يؤثر على كل امرأة بشكل مختلف، وقد يحدث نزيف خفيف للغاية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من تناول حبوب منع الحمل، وقد تستمر لعدة دورات ، ولكن هذا ليس خطيرا، ويعتبر النزيف غير المنتشر أمرًا شائعًا إذا كنت تتأخر في تناول حبوب منع الحمل أو إذا فقدت حبة دواء، إذا كان النزيف جديدًا وكنت نشطًا جنسيًا ، فاحصل على فحص عدوى الكلاميديا، وإذا أصبح النزيف أثقل (أكثر من مجرد تدفق خفيف للغاية أو استمر لأكثر من بضعة أيام) ، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك .

وفي بعض الأحيان ، يمكن للشابة أن تشعر بالغثيان، لكن الشعور عادة ما يختفي إذا تم تناول الحبة مع الطعام أو مع وجبة خفيفة وقت النوم، وفي بعض الأحيان ، توصف حبة تحتوي على كمية أقل من الأستروجين إذا لم يختفي الغثيان، وفي بعض الأحيان ، قد تشكو النساء الشابات من الصداع عندما يبدأن في أخذ حبوب منع الحمل، ويحدث الصداع في أغلب الأحيان بسبب الإجهاد أو أسباب أخرى مثل تخطي وجبات الطعام ، أو عدم كفاية النوم ، أو التهابات الجيوب الأنفية ، أو الصداع النصفي، وإذا اعتقد مقدم الرعاية الصحية أن صداعك مرتبط بحبوب منع الحمل ، فقد يصف لك نوع مختلف .