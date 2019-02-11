شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك تكيس مبايض.. كيف تحصلين على الحمل بشكل طبيعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أو تكيس المبايض هى واحدة من أكثر الأسباب شيوعًا للعقم عند النساء، وهناك عدة أدوية خصوبة لهذا الأمر وخيارات متوفرة لعمليات الإخصاب المساعد، ولكن هناك أيضا بعض الخيارات الطبيعية التى يمكنك اللجوء لها أولا، والتى نقدمها وفقا لما ذكره موقع "verywellfamily" الطبى.

كثير من النساء مصابات بالـ PCOS لديهم بدانة، وهذا لأن الـ PCOS يؤثر سلبًا على طريقة تعامل الجسم مع الأنسولين، والذى بدوره قد يسبب زيادة الوزن، وواحدة من الأسباب الرئيسية التى تجعل النساء المصابات بالـ PCOS لا يحملن لأنهن لا ينتجون بويضات بشكل منتظم، والنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر من الوزن الزائد هن أكثر عرضة للإصابة بالمزيد من ضعف التبويض ومرور الأشهر بين الدورات الشهرية.

وقد وجدت الدراسات أن فقدان بعض الوزن الزائد قد يعيد الإباضة، ووفقاً للبحث، قد يكون فقدان 5 إلى 10% من وزنك الحالى كافيا لبدء دورات الحيض.

عليك أن تتأكد من قيام الطبيب باختبار مستويات الأنسولين، وإذا كنت لديكِ مقاومة للأنسولين فإن تناول عقاقير معينة يمكن أن يعالج مقاومة الأنسولين وقد يساعدك على خسارة هذا الوزن الزائد والحصول على حمل.

تناول حمية غذائية صحية يتعامل بشكل مناسب مع مشاكل تنظيم الأنسولين، حيث أقرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات هو الأفضل لنظام متلازمة تكيس المبايض، وأهم شىء هو التأكد من أن النظام الغذائى الخاص بك غنى بالأطعمة الغنية بالمغذيات والبروتين الكافى والمنخفض على الأطعمة عالية السكر مع تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة.

• تناول وجبة فطور كبيرة وعشاء صغير.

• يشمل المزيد من البروتين والخضر.

• عند تناول الكربوهيدرات، اجعلها من النوع المعقد مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا.

• إذا كنت تتناول الحلويات أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، قم بدمجها مع الدهون الصحية مثل الأفوكادو، زيت الزيتون، والمكسرات أو البروتين لإبطاء ارتفاع السكر.