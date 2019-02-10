انت الان تتابع موضوع زيت اللوز المر للجسم قبل و بعد الاستحمام والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يوجد الكثير من الفوائد الصحية لزيت اللوز المر فمن خصائصه أنه طارد للديدان ويعالج الحمى ، ويقضي على الجراثيم ، ومهدئ للجسم ويقضي على الفطريات ومدر للبول ويمنع مرض السكر والسرطان ومضاد للتشنج ، ويزيد من جمال البشرة والجلد وهو آمن تمامًا على الجسم والبشرة ويساعد على ترطيب الجسم ومنحه النعومة المثالية اللازمة

زيت اللوز المر

يُعرف علميًا باسم (amygdalus communis var. amara) ويحتوي 50% من الزيت على ثلاث مكونات أساسية هي namely ، وbenzaldehyde وglycoside amygdalin ، أما 50% المتبقية فإنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ ، والبوتاسيوم ، والبروتينات والزنك ، وعدد من الفيتامينات والمعادن الهامة ، ويستخرج زيت اللوز المر من حبات اللوز النيء ، ويستخدم الزيت في بعض الأغراض الطبية بالتطبيق الموضعي ومن الممكن تناوله ، فيستخدم للعناية بالشعر والبشرة والجسم ولأغراض الطهي .

فوائد زيت اللوز المر قبل وبعد الاستحمام

يستخدم زيت اللوز المر للعناية بالجسم والبشرة بشكل عام بسبب امتلاكه عددًا من الخواص الفريدة فقوامه الزيت اللزج يسمح بالبشرة والجسم بامتصاصه سريعًا مما يساهم في ترطيب البشرة والجلد بشكل أسرع ، ولهذا نجد أن الزيت يدخل في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل التي تحمي بشرتنا من الجفاف وتحافظ على صحة الجلد من التشقق وخاصة بفصل الشتاء الذي تحتاج فيه البشرة للترطيب العالي ويمكن استخدام هذه الطريقة قبل وبعد الاستحمام :

احضري أربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر ، ومنشفة ، قومي بالاستحمام بالماء الدافئ لتطهير وفتح مسامات الجسم ثم غسل الجسم بالماء البارد لغلق مسامات الجسم ، ثم تجفيف الجسم بالمنشفة القطنية وقومي بتدليك الجسم من 5-10 دقائق بزيت اللوز وترك الزيت على البشرة لمدة ربع ساعة ثم مسح الجسم بالمنشفة ولا يشطف بعد ذلك ، ويمكن تكرار تلك الطريقة بعد الاستحمام دائمًا لترطيب الجسم والحصول على ملمس ناعم .

إزالة الجلد الميت والشوائب قبل الاستحمام

تساعد العوامل البيئة الخارجية كالتلوث والأوساخ والغبار والتعرق إلى تراكم الجلد الميت فيصبح الجسم والبشرة شاحبين ، وتتراكم طبقات الجلد الميت عليه مما يسبب الضيق من مظهره وملمسه ، يمكن استعمال زيت اللوز المر من أجل إزالة الجلد الميت وكافة شوائب الجلد وهذا لحصول على ملمس وجلد رطب وناعم ، بإمكانك استخدام الوصفة التالية :

ضعي كمية كبيرة من زيت اللوز المر على معلقة صغيرة من السكر ، وقومي بخلط المكونات لتكوين قناع للتقشير وقومي بدهن جسمك وبشرتك بالقناع بحركات دائرية صغيرة وذلك للتخلص من الجلد الميت وشعر الوزة والرؤوس السوداء ، من ثم إزالة القناع بالماء الدافئ والاستحمام وتطبيق قناع الزيت بعد الاستحمام أو حسب الرغبة .

يمكن لزيت اللوز المر استخدامه لتبيض البشرة وتقليل التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر وعلاج البشرة الداكنة بسبب احتوائه على مجموعة فيتامينات ب وفيتامين هـ بجانب المعادن ، يمكن وضع قطرات من زيت اللوز المر على بيضة ، قومي بخفق البيضة حتى تحدث رغاوي ثم أضيفي زيت اللوز المر وضعي الخليط على البشرة أو الجسم لمدة ربع ساعة من ثم غسل الجسم بالماء الدافئ ثم الماء البارد .

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فوائد زيت اللوز المر

يمنع من نمو الفطريات

يحتوي الزيت على مركبات قلوية وهي أقل سمية وتلك المرارة الموجودة بالزيت تمنع من نمو البكتيريا والفطريات ومنع العدوى بشكل فعال ، والقضاء على الفيروسات التي تهاجم الجسم بالتالي التقليل من الاعراض المرضية المختلفة .

قاتل للديدان

المارة والحدة الموجودة في الزيت تقضي على الديدان المعوية بشكل كامل ولكن يجب الحذر وعدم استهلاك الزيت لفترات طويلة .

علاج التشنجات

يقال أن زيت اللوز المر يحتوي على خواص فريدة لعلاج التشنجات .

قتل البكتيريا

المكونات والمركبات الموجودة في زيت اللوز المر مثل الهيدروجين ، والسيانيد ، والبنزالهيد تجعله شديد السمية لقتل البكتيريا والجراثيم والفطريات كما يمكن استخدامه كمبيد للفطريات ، وعلاج كافة العدوى المرتبطة بالجراثيم والفطريات والفيروسات .

تأثير كمهدئ

يؤثر مركب glycoside amygdalin الموجود في زيت اللوز المر على الأعصاب ويجعلها غير حساسة لأي مؤثر كما أن للزيت تأثيرات مخدرة ولكن يجب تطبيقه موضعيًا ولا يمكن ابتلاع الزيت حتى لا يسبب مشاكل للكلى .

يعمل كمسهل

يساهم الزيت في تسهيل عملية الهضم ، ولكن يجب أن تكون الجرعة منخفضة للغاية وخفيفة حتى لا تسبب أي تأثيرات ضارة شديدة لك .

مدر للبول

يكون لدى الجسم ميل طبيعي لإزالة السوم منه عن طريق التعرض أو بإخراج الفضلات والبول ، وعند تناول كميات صغيرة من زيت اللوز المر فإن الجسم يخرج السموم الموجودة فيه عن طريق البول مما يساعد على إنقاص الوزن ولكن عليك بتوخي الحذر وشرب كميات كثيرة من الماء بمعدل لترين يوميًا لتعويض السوائل المفقودة .

يمنع السرطان

أظهرت التجارب العلمية والأبحاث الحديثة أن سمية زيت اللوز المر لاسيما وجود (سيانيد الهيدروجين أو حمض الهيدروسيانيك) جيدة لتثبيط نمو الخلايا السرطانية والجذور الحرة في بعض أنواع السرطان .