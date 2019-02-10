شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتركهم وحدهم.. كيف تتأثر صحة كبار السن من تناول الطعام بمفردهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الوحدة يعيشها كبار السن بعد أن يصبح المنزل فارغاً ليس به أحد سواهم، وبعد أن يتركهم أبناؤهم أو يتوفى الزوج أو الزوجة يضطر لكى يكمل حياته بمفرده، ويتناول الطعام بمفرده أيضاً، وهو ما يشكل خطراً صحياً خفياً قد لا تتوقعه، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر خفية لتناول كبار السن الطعام بمفردهم.





ذكر موقع " senior living" أن تناول الطعام بمفردك ليس سهلاً ويكون صعباً بوجه خاص لكبار السن، وهو يؤثر على صحة كبار السن نفسياً وصحياً.

وأوضح الموقع أن هناك مخاطر خفية من تناول كبار السن الطعام بمفردهم، وأهم هذه المخاطر فقدان الوزن، وهو ما يسبب النحافة ومشاكل سوء التغذية التى تؤثر على صحتهم بشكل سلبى.



تناول الطعام مع شخص آخر

وبالنسبة للناحية النفسية، فإننا عندما نتناول الطعام بمفردنا، لا نأكل عادةً كما نفعل عندما نتناول الطعام مع شخص آخر، حيث لا نجد من نتحدث معه وقت الطعام، و ينتهي الأمر بعدم تناول وجبات متوازنة أو نتخطي وجبات الطعام ونهملها، وكذلك نضطر لتناول الطعام أمام التليفزيون، وهذا يجعلنا أقل وعيًا بما نأكله وهو ما يجعلنا بتناول الطعام بشكل غير متوازن وغير صحى .

ويؤدي تناول الطعام بشكل غير صحيح إلى ضعف جهاز المناعة وفقدان العضلات وصحة العظام وفقدان الوزن، وكل هذه العوامل يمكن أن تساهم في مشاكل صحية أخرى بالنسبة لكبار السن مثل خطر السقوط وكسر العظام.

كما يمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى الاكتئاب، حيث إن تناول أنواع الطعام الخاطئة قد يجعلك تكتسب وزنا، مما قد يزيد من ضغط الدم والكولسترول.