شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتغل ساعات كثيرة.. 4 طرق للحفاظ على صحة قلبك أثناء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤثر طريقة العمل على صحتك بعدة طرق، فيمكن أن تؤثر على صحتك العقلية، الصحة الجسدية وكذلك صحة القلب، خاصة العمل الذى يتطلب الجلوس لساعات طويلة يمكن أن تؤثر على قلبك بطرق عديدة.

مع تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب يومًا بعد يوم، يمكن لبعض التغييرات في النظام الغذائي الخاص بك ونمط الحياة منع خطر أمراض القلب المختلفة.

يستغرق العمل وقتًا كبيرًا من يومك وفقا لموقع " imaginebetterhealth"، لذا فأن بعض التغييرات الطفيفة يمكن أن تساعد على منع بعض أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

تناول الطعام الصحيح

هو الخطوة الأولى للحفاظ على صحة القلب ، النظام الغذائي المتوازن يساعد على استهلاك جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم صحي، وتشمل بعض الأطعمة الصحية للقلب الخضروات الورقية الخضراء ، والحبوب الكاملة ، والمكسرات ، والتوت ، والشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة.

الاقلاع عن التدخين

التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، حيث أنه يزيد من ضغط الدم ويقلل من مستوى الأكسجين في القلب، كما أنه يسرع معدل ضربات القلب ويمكن أن يسبب تجلط الدم.

يضر التدخين أيضا الأوعية الدموية داخل القلب، إذا كنت تأخذ أوقات كثيرة من التدخين ، فيجب عليك على الفور تجربة طرق مختلفة للاقلاع عن التدخين الذى يؤدى إلى أمراض صحية أخرى وخاصة مشاكل في التنفس.

الحد من التوتر

يرتبط الإجهاد أيضا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبما أن العمل يسبب لك الكثير من الضغط والتوتر، يجب تقليل مستوى الإجهاد في العمل، يمكنك أخذ فترات راحة صغيرة أثناء العمل لتقليل التوتر، كما يمكنك أيضًا الاستماع إلى الموسيقى لبعض الوقت.

عدم الجلوس طويلا وأخذ فترات راحة

الجلوس لساعات طويلة يؤدي أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب، لذا حاول التحرك قدر الإمكان، سيساعدك هذا على تقليل التوتر، يمكن أن تساعد بعض الخطوات الصغيرة مثل صعود الدرج أو المشي أثناء محادثة هاتفية في زيادة عدد الخطوات التي تتخذها في يوم واحد.

بالإضافة إلى الطرق السابقة يجب أيضا الاهتمام بعدة طرق أخرى للحفاظ على صحة قلبك هي:

عدم شرب الكثير من الكحول.

الحصول على النوم الكافي.

شرب المزيد من الماء.

لا تتناول الكثير من الملح.

حافظ على نشاطك طوال اليوم.