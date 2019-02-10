الفرق بين زبدة الشيا الاصلية والتقليد بالصور

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إذا كنت ترغب في معرفة الفرق بين زبدة الشيا الأصلية والتقليد ، فقد جئت إلى المكان الصحيح ، فسنقدم لك الفروق الشائعة بين الاثنتين عبر هذا المقال مع الصور التي توضحها، ولكن بعد أن نتعرف أولًا على فوائد زبدة الشيا واستخداماتها وأنواعها.

زبدة الشيا

زبدة الشيا هي مادة دهنية تستخلص من بذور شجرة الشيا ، التي تنبت في أفريقيا الاستوائية الشرقية والغربية ؛ فبعد إزالة النواة من البذور ، يتم طحنها إلى مسحوق وغليها في الماء. ثم يرتفع الزبد إلى أعلى الماء ويصبح صلبًا.

فوائد واستخدامات زبدة الشيا

تتمتع زبدة الشيا الرائعة بالعديد من الفوائد ، التي قد تفوتك إذا تجاهلتها. ولكن قبل أن تحصل على كل تلك الفوائد الموجودة بزبدة الشيا ، عليك أن تتأكد أولًا أنها الزبدة الأصلية وليست التقليد.

فزبدة الشيا واحدة من الأشياء العجيبة التي لها مفعول رائع ، فهي معبأة بفيتامينات A و E و F للبشرة الناعمة. كما أن لها خصائص مفيدة في تنشيط الشعر التالف لإعادة اللمعان والتألق إليه مرة أخرى. كما يستخدم الناس زبدة الشيا على البشرة لعلاج حب الشباب ، والتهاب المفاصل ، والحروق ، وقشرة الرأس ، والجلد الملتهب ، والجلد الجاف ، والأكزيما ، ولدغ الحشرات ، والحكة ، ووجع العضلات ، والقشور والحكة الجلدية (الصدفية) ، والطفح الجلدي ، وهو التهاب الجلد الناجم عن العث (الجرب) ، الندوب ، عدوى الجيوب الأنفية ، تكسير الجلد ، علامات التمدد ، التئام الجروح ، الجلد المتجعد. تستخدم زبدة الشيا في الطعام كدهن للطهي خاصةً في أفريقيا ، بالإضافة إلى استخدامها في التصنيع ، حيث تدخل في العديد من منتجات التجميل. كما أنها تستخدم في صنع الشموع ، وحتى طلاء المنتجات الخشبية

أنواع زبدة الشيا

إن أفضل طريقة لفهم الاختلافات بين أنواع زبدة الشيا هي معرفة كيفية إنتاج زبدة الشيا. فزبدة الشيا تأتي من بذور شجرة الشيا ، وهي تشبه المكسرات إلى حد كبير. أولا ، يتم تجفيف البذور ، ومن ثم يتم إزالة الغلاف الخارجي الثابت. وبعدها يتم طحن النواة الموجودة داخل البذور باستخدام الآلات أو تقليديا باستخدام مدقة. بمجرد أن يتم سحق الجوز، يتم تحميصه ، ثم يتم غلي زبدة الشيا المحمصة في الماء. فتطفو الزبدة إلى الأعلى من الماء ويتم جرفها ، ثم تصبح جاهزة للاستخدام.

من الشائع لصانعي زبدة الشيا ، تصفية الزبدة لإزالة أي شوائب. كما يمكن أيضًا معالجة زبدة الشيا لإزالة الرائحة العالقة بها ، أو تغيير تكوينها أو تغيير لونها. واعتمادًا على كيفية معالجة زبدة الشيا ، سيتم تحديد نوعها إن كانت خامًا أو غير مكررة أو مكررة أو شديدة الصقل.

زبدة الشيا الخام

زبدة الشيا الخام هي زبدة الشيا التي لم يتم ترشيحها بأي شكل من الأشكال ، حتى من خلال قطعة القماش التي يرشح بها الجبن. هذا النوع من زبدة الشيا يوجد دائمًا كعجينة ، ولأنه لا يتم ترشيح زبدة الشيا الخام ، فمن الشائع وجود بقع من الشوائب فيها. وعادةً ما يكون لونها أصفرًا عميقًا ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون لونها أخضرًا ، اعتمادًا على مدى نضج بندق الشيا عندما تم حصادها.

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زبدة الشيا غير المكررة

غالبًا ما يتم الخلط بين زبدة الشيا غير المكررة وزبدة الشيا الخام. ومع ذلك ، هناك اختلاف طفيف بين هذين النوعين من زبدة الشيا. فزبدة الشيا غير المكررة ، يمكن تصفيتها طالما أنها لا تؤثر على صفات زبدة الشيا الخام. والأكثر شيوعا هنا ، أن يتم تصفية زبدة الشيا غير المكرر باستخدام قماش الجبن.

زبدة الشيا المكررة

تخضع زبدة الشيا المكررة إلى شكل من أشكال المعالجة لإزالة الرائحة أو تغيير خصائصها. ومن الشائع أيضًا أن تحتوي زبدة الشيا المكررة على إضافات ، مثل العطور أو المواد الحافظة.زبدة الشيا المكررة تكون سلسة جدا ولها لون أبيض ،بدلا من اللون الأصفر. وهي لا تعتبر “صحية” مثل زبدة الشيا الخام أو غير المكررة ، لأن عملية الصقل تدمر بعض العناصر الغذائية الموجودة في زبدة الشيا.

زبدة الشيا فائقة التنقية

إذا كانت زبدة الشيا “مصقولة للغاية” ، فهذا يعني أنها مرت على نظامي فلترة على الأقل يغيران تركيبتها. وعادة ما تستخدم زبدة الشيا المكررة جدًا في مستحضرات التجميل المنتجة على نطاق واسع. وغالبًا ما يكون اللون الأبيض هو لونها الدائم. ويعتبر هذا النوع من زبدة الشيا هو الأقل صحة لأنه يفقد المغذيات في عملية الصقل. كما يمكن أن تكون المواد الكيميائية المستخدمة في عملية التنقية غير صحية أيضًا ، مثل الهكسين.

الفرق بين زبدة الشيا الأصلية والتقليد

هناك عدة علامات لمعرفة مدى جودة زبدة الشيا ، حيث يمكن تحديد الفرق بين زبدة الشيا الأصلية والتقليد من خلال عدة أشياء وهي:

الرائحة : أولاً ، أحد أهم الأشياء التي يجب أن تبحث عنها عند شرائك لزبدة الشيا هي الرائحة ، فزبدة الشيا المغشوشة تعطي رائحة تشبه البلاستيك أو مادة كيميائية ، وبالطبع الأشياء الجيدة لا تنبعث منها مثل تلك الرائحة ، كما أن زبدة الشيا الأصلية تفوح منها رائحة الجوز أو تكون ترابية تمامًا مثل أفريقيا! الملمس : زبدة الشيا الأصلية يكون ملمسها سميكًا. لذا لا تدخل في أي حكايات طويلة حول كونها نوعًا مختلفًا. إذا شعرت بأن ملمسها خفيف، لا تشتريها. المظهر: يقول بعض الخبراء أن زبدة الشيا الأصلية يجب أن تبدو بنية اللون ، في حين يقول آخرون أن لونها يكون زبداني أو رمادي. ومع ذلك ، فإننا لم نسمع عن أي شيء يبتعد عن تلك الأوصاف الثلاثة. لذا ألقِ نظرة عن قرب على زبدة الشيا التي تشتريها وتأكد من أن هذا هو اللون مناسب. الاستخدام: لزبدة الشيا الأصلية ملمس فوري ومريح ومقاوم للالتهابات على الجلد. لذا إذا كنت تشعر بأي شيء غير هذا ، فهناك احتمالات بأن زبدة الشيا التي ابتعتها ليست أصلية. مدة الصلاحية: الجميع يبحث عن صلاحية المنتج عند شرائه والجميل في زبدة الشيا أن مدة صلاحيتها قد تمتد لثلاث سنوات ، عندما تبقى في مكان بارد وجاف ، لذا احرص على ذلك حتى لا تؤثر على جلدك وشعرك إن كانت منتهية.

أي نوع من زبدة الشيا هو الأفضل؟

النوع الأفضل هو زبدة الشيا في حالتها الطبيعية ، حيث تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية مرطبة وغنية بالفيتامينات A و E و F. كما أنها تحتوي على حمض cinnamic الذي يوفر كمية صغيرة من الحماية للأشعة فوق البنفسجية. فالجمع بين كل هذه العوامل يجعل زبدة الشيا مفيدة جدًا لعلاج الأمراض الجلدية التي تتراوح من الجلد الجاف إلى الأكزيما إلى علامات التمدد.

ولأن محتواها الغذائي يبقى سليما ، فإن زبدة الشيا الخام أو غير المصفوفة ستكون أفضل نوع من زبدة الشيا لعلاج الأمراض الجلدية. ومع ذلك ، هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام زبدة الشيا في حالتها الطبيعية التي قد تجعلها غير جذابة للبعض ؛ فزبدة الشيا الخام وغير المكررة يمكن أن تكون مزعجة إلى حد ما.

كما أن شكلها الشبيه بالألوان يجعل من الصعب استخدامها لتطبيقات مثل علاجات فروة الرأس. وعلى الرغم من أن زبدة الشيا المكررة والمكررة لا تتمتع بنفس الخصائص الشافية مثل الأشكال الطبيعية ، فإن العديد من الناس لا يزالون يرغبون في اختيار هذه المنتجات المصنوعة من زبدة الشيا المكررة.