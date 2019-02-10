انت الان تتابع موضوع اسباب ظهور الزيوان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الزيوان هو أحد أنواع الحبوب التي تظهر على البشرة ، لكنها تختلف تمامًا عن شكل حب الشباب ، حيث يظهر حب الشباب على طبقات الجلد الخارجية بينما يظهر الزيوان بين طبقات الجلد السفلية ، وتسبب تشوه في مظهر البشرة وجمالها حيث تبرز رؤوس سوادء تتخلل البشرة خاصًة منطقة الأنف ولدى الفتيات في سن المراهقة .
أسباب الزيوان
– عدم غسل البشرة بعناية وترك مستحضرات التجميل على البشرة لفترات طويلة خاصًة وقت النوم هو من أشهر أسباب تكون الزيوان ، لذا يجب الاهتمام بتنظيف البشرة بشكل يومي باستخدام غسول للبشرة مناسب لنوعها وحالتها ، مع الاهتمام بتجفيف البشرة جيدًا واستعمال كريم مرطب لمنع إصابة البشرة بالجفاف التي بددورها تؤدي إلى ظهور الزيوان .
– تراكم الغبار والأتربة على البشرة يؤدي إلى ظهور الزيوان أيضًا ، لذا أهم ما يحمي بشرتك من انتشار الزيوان أو حدوثه هو الاهتمام والعناية بنظافة البشرة باستمرار .
– أحد أهم أسباب ظهور حب الشباب على البشرة هو استعمال مستحضرات تجميل غير معلومة المصدر أو غير مضمونة المكونات ، مما يسبب ذلك إلاحق ضرر كبير بالبشرة من أهمه هو الزيوان ، لذا يفضل شراء مستحضرات تجميل أصلية ومضمونة المصدر ومكوناتها تناسب بشرتك وحالتها .
– الإسراف في شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين يؤدي أيضًا إلى ظهور الزيوان في البشرة .
– البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة التي تعاني من الزيوان والرؤوس السوداء وذلك نظرًا إفراز كمية كبيرة من الزيوت الطبيعية التي تتراكم داخل مسام البشرة مسببًة ظهور الزيوان ، ويحدث ذلك نتيجة زيادة إفراز الدهون في الوجه دون إهتمام بتنظيفها بانتظام ، فتجف تلك الدهون على سطح الجلد و تقتل الخلايا حولها و تتحول إلى اللون الأسود أو ما يعرف باسم الزيوان .
– يمارس البعض عادة سيئة بالضغط على الرؤوس السوداء ، فيلاحظون أنها تخرج ويخرج من تحتها دهون وظنون أن بذلك يتم تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء ، لكن في الواقع أكد الأطباء أن تلك العادة ولمس المناطق المصابة يزيد من انتشار الرؤوس السوداء و يؤدي إلى إلتهاب الجلد و تهيجه بشكل يستدعي رعاية طبية عاجلة .
– بل أن نوع الأطعمة التي يتم تناولها تؤثر على معدل ظهور الرؤوس السوداء والزيوان ، حيث أن المأكولات الغنية بالدهون والحلويات ، تضر ببشرتك، وتزيد من حرارة جسمك مما يسرع من معدل إفراز الدهون والمياه المالحة على سطح البشرة ، الأمر الذي يساهم بظهور الرؤوس السوداء .
– عدم شرب كميات كافية من الماء يساعد على ظهور مشاكل في البشرة بجميع أنواعها ، وذلك لأن الماء يساعد على تخلص البشرة من السموم والفضلات المتراكمة بداخلها .
– عدم وضع طبقة واقية بين البشرة ومستحضرات التجميل ، حيث يفضل وضع كريم مرطب قبل وضع مستحضرات التجميل ، لأن ذلك الكريم المرطب يُشكل طبقة عازلة بين البشرة والمواد الكيميائية الضارة الموجودة في مستحضرات التجميل مما يقلل من معدل ظهورها .
أقنعة طبيعية للتخلص من الزيوان
قناع العسل
قومي بفرد طبقة رقيقة من العسل على المنطقة التي تظهر بها الزيوان ، أتركي العسل لمدة 15 دقيقة حتى يجف على البشرة ، ثم قومي بشطفه بالماء الدافيء ، وللحصول على أفضل النتائج يمكن خلط العسل بزيت اللوز المر .
قناع الأرز
قومي بنقع ربع كوب من الأرز مع ثلثي كوب من الحليب وأتركي المزيج طوال الليل ، ثم قومي في اليوم التالي بطحن المزيج في محضرة الطعام حتى يصبح قوامه كالعجين يسهل فرده على البشرة ، ثم قومي بوضع القناع على منطقة الزيوان مع التدليك برفق ، ثم قومي بشطف القناع بالماء الدافيء وسوف تلاحظين الفرق .
قناع الجيلاتين
قم بمزج ملعقة من الجيلاتين مع ملعقة من الحليب وقم بتسخينهم قليلًا حتى يتجانس المزيج ، ثم قم بتوزيع القناع على البشرة وأتركه لمدة 10 دقائق ثم قم بشطفه بالماء الدافيء .
قناع الليمون والملح
قومي بقطع نصف ليمونة مع غرسها في الملح ، ثم قومي بفرك منطقة الزيوان برفق بواسطة الليمون والملح لمدة 20 دقيقة ، سيساعد الملح وعصير الليمون على إزالة الزيوان من البشرة لتتمتعين ببشرة نقية وجميلة .
الشرائط اللاصقة
تتوفر في الصيدليات شرائط التخلص من الرؤوس السواء والزيوان ، وهي تساعد بنسبة كبيرة على تحسين مظهر البشرة والتخلص من الزيوان خاصًة في الأنف .
تقشير البشرة
استعمال مقشرات البشرة التي تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة من الزيوان ، لكن لا يجب الإسراف في استعمال مقشرات البشرة لأنها تسبب تهيج البشرة وتحسسها ، لذا لا يجب عمل تقشير للبشرة أكثر من مرتين أسبوعيًا .
صبار الألوفيرا
يساعد هلام صبار الألوفيرا الطبيعي المستخلص من أوراق الصبار مباشرًة ، على تنقية البشرة والتخلص من الزيوان والبثور الموجودة في البشرة ويترك البشرة ناعمة ومتألقة.
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