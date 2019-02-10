شركة بريطانية تطور عقارا "ثوريا" ينافس الفياجرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطور شركة بريطانية عقارا جديدا منافسا للفياجرا، يبدأ مفعوله خلال 5 دقائق فقط، على الرغم من أنه ربما يستمر لمدة نصف ساعة فقط.

ويتوقع كثيرون أن يتفوق العقار الجديد على الحبة الزرقاء الشهيرة، فعلى الرغم من أنها فعالة بدرجة كبيرة، لكنها قد تستغرق نصف ساعة أو أكثر للعمل ولا يمكن استخدامها مع بعض الأدوية الأخرى، تشمل أدوية الذبحة الصدرية.

لكن "فوتورا ميديكال" (Futura Medical)، وهي شركة عقاقير في مدينة جيلدفورد جنوب لندن، تقوم بتجربة دهان اسمه "إروكسون" Eroxon، تقول إنه يعمل بشكل أسرع وبآثار جانبية أقل.

وعادة ما يحدث ضعف الانتصاب لدى الرجال بسبب نقص تدفق الدم إلى العضو الذكري، وتعمل الفياجرا عن طريق جعل الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم تتسع، ما يؤدي إلى الانتصاب الذي يسهل تحقيقه واستمراره.

في المقابل، يساعد "إروكسون" أيضا الأوعية الدموية على الاتساع، ولكن على نحو محدد فقط حيث يستخدم الدهان، وهذا يعني أنه ليس من الضروري أن يتم امتصاصه عبر المعدة أو معالجته بواسطة الكبد، لذلك يعمل بسرعة أكبر.

وفي دراسة أجريت على 230 رجلاً يعانون من مشكلات في الانتصاب، أبلغ المتطوعون عن "تحسينات ملموسة" عند استخدام "إروكسون"، مقارنةً مع جيل (مادة هلامية) وهمي.

Advertisements

وأظهرت الدراسة أن 44% من الرجال بدأوا في الحصول على الانتصاب في غضون 5 دقائق من استخدام الدهان، وأكثر من 70% في غضون 10 دقائق.

وقال كين جيمس، رئيس قسم الأبحاث في "فوتورا ميديكال": "تشير الإحصاءات إلى أن 22% من الرجال لا يمارسون الجنس في الواقع بعد تناول الفياجرا لسبب أو آخر. ومع منتجنا، هناك تلقائية والأبحاث التي أجريناها تقول لنا إنه يعيد بناء العلاقة الحميمة للأزواج".

وبينما تشير التجارب الأولية إلى أن العقار "الثوري" يعمل لمدة 30 دقيقة تقريبا، مقارنةً بالفياجرا التي تعمل نحو 4 ساعات، ومنافستها "سياليس" التي تستمر لمدة 36 ساعة، يعتقد جيمس أن معظم الأزواج يفضلون Eroxon بسبب البداية السريعة وقصر المدة.

وبدأت الشركة اختباراتها على 1000 مريض في أوروبا، ومن المتوقع إعلان النتائج بنهاية العام، وبعد ذلك إجراء تجربة كبيرة في الولايات المتحدة في عام 2020 وفقا لتقارير.

وإذا كانت التجارب إيجابية، تأمل "فوتورا" أن يكون الدهان متوفرا في أوروبا بحلول عام 2021، في البداية بناء على وصفة طبية، ولكنه سيكون متاحا في وقتٍ لاحق دون وصفة طبية بتكلفة أقل من 5 جنيهات إسترليني (6.48 دولار) لجرعة واحدة.