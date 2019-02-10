شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تطور عقارًا ثوريًا منافسًا للفياجرا: يبدأ بعد 5 دقائق فقط (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة بريطانية بتطوير عقار منافس للفياجرا والذي يبدأ مفعوله بعد خمس دقائق فقط، وقد يستمر لمدة نصف ساعة فقط.

في حين أن حبوب الفياجرا الزرقاء الشهيرة فعالة للغاية، إلا أنها قد تستغرق نصف ساعة أو أكثر للعمل ولا يمكن استخدامها مع بعض الأدوية الأخرى، بما في ذلك أنواع أدوية الذبحة الصدرية.

لكن «فيوتيورا مديكال»، وهي شركة أدوية في جيلدفورد، تقوم بتجربة كريم يسمى «إيروكسون» تقول إنه يعمل بشكل أسرع وبآثار جانبية أقل.

ونقلا عن موقع «دايلي ميل» تشير التجارب المبكرة إلى أن «إيروكسون» يعمل لمدة 30 دقيقة تقريبًا، مقارنةً بأربع ساعات من الفياجرا، ومنافسه Cialis الذي يعمل حتى لمدة 36 ساعة.

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ويساعد «إيروكسون» الأوعية الدموية على الاتساع، ولكن بشكل حاسم فقط، حيث يتم تطبيق كريم، هذا يعني أنه ليس من الضروري أن يتم امتصاصه في المعدة أو معالجته بواسطة الكبد، لذلك يعمل بسرعة أكبر.

في دراسة أجريت على 230 رجلاً يعانون من مشاكل في الانتصاب، أبلغ المتطوعون عن «تحسينات واضحة» باستخدام «ايروكسون»، مقارنةً بالعقاقير الأخرى.

أربعة وأربعون في المائة بدأ في الحصول على الانتصاب في غضون خمس دقائق من تطبيق كريم، بالإضافة إلى 70 في المائة في غضون عشر دقائق.

وأيضا بدأت الشركة اختباراتها مع 1000 مريض أوروبي، ومن المتوقع صدور النتائج بنهاية العام، مع إجراء تجربة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب تقرير في عام 2020.

إذا كانت التجارب إيجابية، تأمل «فيوتيورا مديكال» أن يكون الكريم متوفرًا في أوروبا بحلول عام 2021، في البداية من خلال وصفة طبية (روشتة) ولكن سيكون متاحًا في وقتٍ لاحق دون وصفة طبية، ومن المتوقع أن تكون التكلفة أقل من 5 جنيهات إسترلينية.