أحمد عادل يؤكّد قدرة " Sculpsure" على التخلّص من الدهون

أكّد الدكتور أحمد عادل نور الدين أستاذ جراحات التجميل وزراعة الشعر ورئيس الأكاديمية المصرية لطب وجراحات التجميل ,أن التخلّص من الدهون الزائدة لها تقنيات كثيرة أهمها التخلّص منها من خلال جهاز Sculpsure حيث أن هذا الجهاز حاصل على موافقة" FAD "وهي أكبر هيئة تختص بسلامة أي إجراء طبي في العالم , ويعتبر هذا الجهاز أحدث صيحة في مجال التخلص من الدهون الزائدة باستخدام ليزر أمن يقوم بتدمير الخلايا الدهنية بصفة دائمة مع إحداث تأثير إيجابي في شد الجلد من المنطقة التي يتم علاجها .

وقال الدكتور أحمد عادل نور الدين لـ"لايف ستايل" إن جلسة العلاج تستغرق 25 دقيقة فقط , يمكن بعدها ممارسة الحياة اليومية بطريقة عادية ويستمر تأثيرها لمدة شهر ويتناقص فيها المقاس والحجم ويتحسن الشكل تدريجيا , ويمكن تكرار الجلسات على هذا الجهاز بعد شهر إذا كانت كمية الدهون أكبر من اللازم , ذلك لأن نتائج هذا الجهاز مذهلة مقارنة بباقي الأجهزة التقليدية القديمة .

وأضاف الدكتور أحمد عادل نور الدين أن جهاز Sculpsure واحد من أهم الأجهزة التي تعمل في نحت كل مناطق الجسم مثل البطن والظهر والذراعين والخصر للرجال والنساء , كما أن هذا الجهاز وهذه التقنية قد تغني عن عمليات شفط الدهون وتصلح نتائج عمليات الشفط , وهي الطريقة المثالية في حالات تجمعات الدهون البسيطة , وفى التجمعات الكثيفة بشرط إجراء جلسات متتالية بصفة دورية .

وأكد الدكتور أحمد عادل نور الدين أن هذا الجهاز يعمل على تحسّن حالة الجلد المترهل بالمقارنة مع التقنيات الأخرى والتي قد لا تضمن نتائجها , كما أن جهاز Sculpsure له نتائج مذهلة في عدم عودة الدهون مرة أخرى لنفس المكان .

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