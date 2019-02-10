دراسة تؤكّد أن ممارسة الجنس في الشيخوخة تحمي من الخرف

اكتشف علماء جامعة "كوفنتري" البريطانية أن ممارسة الجنس في سن الشيخوخة يمكن أن تُساعد كوسيلة فعّالة في الوقاية من الخرف، لأنها تؤثر إيجابيًا في القدرات المعرفية.

وتابع الباحثون حياة 73 متطوعًا ,45 امرأة و28 رجلًا أعمارهم 50-83 سنة. واتضح أنه فقط 10 من المشتركين في الدراسة لم يمارسوا الجنس، و37 منهم كانوا يمارسونه أسبوعيًا و26 منهم مرة في الشهر.

وطلب العلماء من المشتركين في الدراسة حل معادلات رياضية، وقد تمكن الذين يمارسون الجنس أسبوعيًا من حل المعادلات أسرع من الذين يمارسوه مرة في الشهر بنسبة 2%، وأسرع من الذين لا يمارسوه في هذا العمر بنسبة 4%.

اكتشف العلماء من نتائج اختبارات القدرات المعرفية، أن ممارسة الجنس في سن الشيخوخة يمكن أن تحمي الإنسان من الخرف.

وأوضح الباحثون أن "هرموني الدوبامين والأوكسيتوسين اللذين يفرزهما الجسم في أثناء ممارسة الجنس، يؤثران في دماغ كبار السن ويرفعان من كفاءته ويخفضان من احتمال الإصابة بالخرف".

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