شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار عملية ليزك مناسبة لتصحيح عيوب الإبصار؟.. دكتور أحمد العساف يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حين تفكر فى إجراء عملية الليزك، من أجل تصحيح الإبصار والتخلص من النظارة الطبية بشكل نهائى، عليك معرفة العديد من الأمور المهمة، منها أنه فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير، ظهرت أنواع مختلفة من الليزك، فضلا عن وجود اعتبارات يجب مراعاتها قبل إجراء عملية الليزك.

يوضح الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، كافة الأمور المتعلقة بأنواع الليزك من خلال مجموعة من المعايير المحددة التى تحكم اختيار نوع الليزك الذى يتم اعتماده فى علاج كل حالة، حتى تتحقق النتائج الإيجابية دون أى شكوى بعد إجراء العملية.

وقال الدكتور أحمد عساف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك أشخاصا خضعوا لإجراء عملية الليزك، ولكنهم لا يشعرون بالنتيجة المُرضية بعد إجراء العملية بشكل كبير، موضحًا أنه لنجاح عملية الليزك هناك مجموعة من الاعتبارات التى يجب أن يدركها المريض جيدًا حتى يحقق النتيجة المرغوبة بشكل كامل.

5 عوامل أساسية تساهم فى نجاح عملية الليزك

ويؤكد الدكتور أحمد عساف، أنه قبل إجراء عملية الليزك، يجب مراعاة العوامل الآتية:

1- خبرة الجراح الذى سوف يقوم بعملية الليزك.

2- الفحوصات الطبية التى تجرى على العين قبل البدء فى إجراءات العملية، لأنها تحدد مدى إمكانية إجراء العملية من عدمه، بالإضافة إلى أنها مسئولة عن تحديد أى مستوى من مستويات الليزك التى تناسب العين وتحقق النتيجة المطلوبة.

3- قياس التشوهات البصرية الموجودة فى العين، حيث إنه من الضرورى قياس التشوهات البصرية قبل إجراء العملية، لمعرفة أى من مستويات الليزك الذى سيجرى استخدامه، خاصة فى ظل تطور الأجهزة الطبية التى يعتمد عليها الأطباء لمعرفة هذه التشوهات بدقة، وبالتالى تقدم المساعدة للمريض بصورة لا يشعر خلالها بأى ضرر فى عينه بعد إجراء العملية، مثل عدم الرؤية بشكل جيد فى الليل، لأنه فى مثل هذه الحالات يمكن أن يلجأ إلى "الكاستم ليزك".

4- هناك اعتبارات أخرى قد لا يهتم بها الطبيب، ولكنها ضرورية قبل إجراء عملية الليزك، مثل أسلوب المعيشة، وممارسة الرياضة.

5- تحديد الهدف من عملية الليزك، حيث يجب أن يتحدث الطبيب مع المريض قبل إجراء العملية، لمعرفة مدى ملائمة العملية للحالة.

ويشدد الدكتور أحمد عساف، على أن الليزك ليس عملية واحدة، ويمكن إجراء العملية من خلال أكثر من مستوى وصورة، موضحًا أن الجراح هو الذى يحدد المستوى المسئول عن مدى مناسبة هذه المستويات لكل عين.



انفوجراف يوضح عوامل نجاح عملية الليزك

وأشار الدكتور أحمد عساف، إلى أن الحالات التى لا يمكن إجراء عملية الليزك لها، يلجأ الطبيب لعلاجها إلى بدائل أخرى لتصحيح الإبصار، بحيث تكون مناسبة وصالحة للعين مثل زرع العدسات، موضحًا أنه يوجد بعض الحالات التى يستطيع أن يجرى لها عملية الليزك فى العين اليمنى، ولا يستطيع إجراءها فى العين اليسرى لنفس الشخص.



انفو جراف يوضح معلومات عن عمليات تصحيح الإبصار

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وعن السن المناسب لإجراء عمليات تصحيح الإبصار، كشف الدكتور أحمد عساف، أن ثبات النظر هو المعيار الذى يحدد سن إجراء عملية الليزك، مشيرًا إلى أنه يمكن إجراء عمليات تصحيح الإبصار للفتيات بداية من سن 18 عاما، فيما تناسب عمليات تصحيح الإبصار الشباب بداية من 20 عاما، لذلك من الضرورى التأكيد على أن عمليات تصحيح الإبصار لا تثبت النظر، ولكنها تصلح نظر الحالة فقط.

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