فوائد الحبة السوداء مع العسل

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قد يكون تناول القليل من العسل مع الحبوب في الإفطار بديلاً حلوًا للسكر المكرر . حيث أن إضافة زيت البذور السوداء أو البذور السوداء نفسها ، والمعروف أيضًا باسم النجيلة ، والكمون الأسود أو الكراوية السوداء ، إلى العسل ، قد يزيد من الفوائد الصحية . يحتوي كل من العسل والبذور السوداء على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للإلتهاب والوقاية من السرطان ، على الرغم من أن معظم الدراسات التي تظهر هذه التأثيرات قد أجريت على الحيوانات ، وليس على البشر . في حين أن عسل الحبة السوداء يوفر علاجًا حلوًا ، لكن لا تقم باستخدامه لعلاج الحالة الصحية دون موافقة طبيبك .
تعريف الحبة السوداء
الحبة السوداء هي نبات استخدمه الناس لصنع الدواء لأكثر من 2000 عام . وقد تم اكتشافها حتى في مقبرة الملك توتالسوريا ، وقد استخدمت البذور السوداء للصداع ، ووجع الأسنان ، واحتقان الأنف ، والربو ، وإلتهاب المفاصل ، والديدان المعوية . كما تم استخدامها أيضًا في “العين الوردية” (إلتهاب الملتحمة) ، وجيوب العدوى (الخراجات) ، والطفيليات . واليوم ، تُستخدم البذرة السوداء الأكثر شيوعًا لعلاج الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم والعديد من الحالات الأخرى . هناك بعض الأدلة العلمية التي تشير إلى أن البذور السوداء قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة ، ومكافحة السرطان ، ومنع الحمل ، والحد من التورم ، وتقليل الحساسية من خلال العمل كمضاد للهستامين .
الفوائد الصحية للعسل
يحتوي العسل على مجموعات من مادة البوليفينول ، والمواد النباتية التي لها فوائد صحية معروفة . وجد الباحثون الهنود في عدد يوليو 2009 من “مجلة الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية” أن مادة البوليفينول الموجودة في العسل ، والتي تشمل حامض الكافيين ، والكرسين ، والكالانجين ، والكيمبفيرول ، والأبيجينين والكورستين قد يكون لها خصائص مضادة للأكسدة وتحد من نمو الخلايا السرطانية في المختبر .
الفوائد الصحية للحبة السوداء
للبذور السوداء تاريخ طويل من الاستخدام في الطب الإسلامي ، والذي يستخدم البذور السوداء كعلاج للعديد من الاضطرابات ، والتي تشمل سلسلة كبيرة من العلاجات بدءًا من السرطان إلى الدوخة وهذا وفقًا لما ورد في “النشرة الإسلامية” . والحبة السوداء أو “النيجلا ساتيفا” ، وهي نبات مزهر في جميع أنحاء آسيا والهند وأوروبا ، تنتج البذور التي يتم استخراج زيت الحبة السوداء منها . كما في بعض الأحيان يُخلط الزيت مع العسل لصنع العسل الأسود . يحتوي زيت الحبة السوداء على ثيموكينون ، وهو مركب مضاد للأكسدة ، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من تلف الخلايا عن طريق تدمير الشطائر الحرة ، وهي الجزيئات التي تدمر الحمض النووي الخلوي للجسم .
الفوائد الصحية التي تنتج من دمج العسل مع الحبة السوداء
الجمع والدمج بين العسل والبذور السوداء قد يوفر سلاحاً ضد أمراض الكبد . وجدت دراسة “العلاجات السرطانية التكاملية” نشرت في ديسمبر 2010 أن المزيج بين العسل والحبة السوداء هو الدمج بين اثنين من أكثر المواد التي تعمل على زيادة مضادات الأكسدة ، مما يقلل من فرص نمو خلايا سرطان الكبد وهذا ما تم توضيحه أثناء الدراسات . بينما توضح الدراسات أن التأثير هذه المواد على الحيوانات قد يختلف عن تأثيرها على الإنسان .
نقاط هامة للنظر فيها
في حين أن العسل والبذور السوداء من المواد الآمنة عمومًا ، فإن العسل من نباتات Rhododendron حيث يمكن أن تسبب هذه المادة تسممًا بالعسل ، وذلك من خلال بعض الأعراض مثل : عدم انتظام ضربات القلب والضعف والتعرق والتشنجات والشلل الخفيف . يجب ألا يستهلك الأطفال دون سن 12 شهراً أي نوع من أنواع العسل ، لأنهم قد يصابون بالتسمم الغذائي . تناول الحبة السوداء في الجرعات التي تزيد عن 2 جرام لكل كيلوجرام من وزن الإنسان قد يسبب تلف الكبد وهذا ما يحذر منه مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان .
يمكن للحبة السوداء أيضاً أن تؤثر على الطريقة التي يمتص بها جسمك الأدوية عن طريق التدخل في الإنزيمات CYP2D6 و CYP3A4 ، والتي تساعد على تكسير الأدوية وامتصاصها . يستنسخ الإنزيم CYP3A4 أكثر من 50 في المائة من جميع الأدوية ، حسب العدد الصادر في يوليو / تموز 2009 من “Mayo Clinic Proceedings” . إسأل طبيبك قبل أخذ الحبة السوداء في أي شكل ، بما في ذلك العسل .
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