شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من اضطرابات الطعام؟.. إليك هذه النصائح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -وكالات

اضطرابات الطعام من الأمراض التي ترتبط بالحالة النفسية وتؤثر على شكل تناولنا للطعام، ولها أنواع عديدة منها فقدان الشهية العصبي، الشره المرضى، تجنب الطعام وغيرها، في هذا التقرير نقدم 5 نصائح نفسية لتحسين علاقتك بالطعام إذا كنت تعاني من أحد اضطرابات الطعام، بحسب موقع net doctor.

１- تناول كل شيء باعتدال

لا تحرم نفسك من تناول أي نوع من الطعام، فإذا منعت نفسك عن نوع من الطعام خوفاً من زيادة الوزن سوف تشعر بالذنب إذا تناولته أو ترغب في تناوله بشكل نهم، لأن الممنوع مرغوب.

لذا تناول كل أنواع الطعام ولكن بكمية مناسبة.

２- استمع لجسمك

يجب أن تستمع لجسمك، فبالتأكيد سوف يخبرك أنك جائع ومتى يجب أن تأكل ومتى تشعر بالشبع، لذا تحتاج لتعلم الاستماع لرغبة جسدك لتناول الطعام كما يحتاجه دون أن تصدر أحكاماً مسبقة على أنواع الطعام.

３- ابتعد عن تناول الطعام المرتبط بحالتك النفسية

تناول الطعام عندما تكون جائعاً، لكن لا تأكل إذا كنت تشعر بالملل أو تشعر بالحزن، بدلاً من ذلك، ابحث عن طريقة أكثر فاعلية للتعامل مع مشاعرك بعيداً عن الطعام.

تحتاج إلى تعلم فصل المشاعر عن الأكل، قبل أن تأكل، تساءل لماذا أنت جائع؟، هل لأنك لم تأكل أو تشرب أي شيء منذ فترة من الوقت؟ أم لأنك متعب أو تشعر بالتوتر والحزن.

4- لا تتحدث عن الطعام كثيراً

الأشخاص المصابون باضطرابات الأكل، سواء أكانت متعلقة بالإفراط في تناول الطعام أو الامتناع عن الطعام يفكرون في طريقة الطعام أكثر من اللازم، لذا يجب أن تنتبه لطريقة تفكيرك في الطعام.

5- توقف عن المقارنة

تختلف احتياجاتك الغذائية وشكل جسمك عن الأشخاص من حولك، لذا لا تقارن ما تأكله بأشخاص آخرين، واستمع إلى ما يخبرك به جسمك والأهم من ذلك احترام جسمك بتناول طعام صحي بالطريقة التي تناسب احتياجات جسدك.