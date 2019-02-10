نائبتان مُسلمتان أميركيتان تُشعلان تمرّدًا في حزبهما ضد إسرائيل

أطلقت النائبتان المسلمتان الديمقراطيتان في الكونغرس الأميركي، إلهان عمر ورشيدة طليب، حركة في حزبهما لدعم حملة مقاطعة إسرائيل.

وأعلن كل من عمر وطليب، المنتميتين إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، دعمهما لحركة "BDS" (مقاطعة، سحب استثمارات، وعقوبات) التي تدعو إلى المقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل احتجاجا على احتلالها الأراضي الفلسطينية.

وتقول طليب، المواطنة الأميركية من أصول فلسطينية وعمرها 42 عاما، وتمثل ولاية ميتشغان في مجلس النواب الأميركي، إنها تريد تسليط الأضواء على "مسائل مثل العنصرية وخروقات إسرائيل للحقوق الإنسانية للفلسطينيين"، أما عمر، المواطنة الأميركية البالغة 37 عاما والنائبة الوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب وتمثل ولاية مينيسوتا، تؤكد أنها تعمل على إدخال بعض التوازن إلى الموقف الأميركي الذي برأيها "يعطي بشكل واضح الأولوية" لإسرائيل، كما تندد بقانون صدر عام 2018 يعدّ إسرائيل "الدولة الأمة للشعب اليهودي"، معتبرة أن وضع الأقليات الدينية هناك ليس أفضل من وضعها في إيران والسعودية.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في مجلس النواب، ووصف النائب الجمهوري، لي زيدلين، كلام عمر بأنه عبارة "عن حقد ضد إسرائيل ومعاداة للسامية"، مضيفا: "بدأنا نرى كيف تتسلل الى قلب السياسة الأميركية حتى في دهاليز الكونغرس".

واتهمت المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديمقراطي بتشجيع "خطاب الكراهية وعدم التسامح إزاء إسرائيل"، ومع أن مسؤولين ديمقراطيين سارعوا بالدفاع عن النائبتين المسلمتين اللتين تنفيان أي ميول معادية للسامية، فإن مواقفهما تحرج الحزب.

وقال مدير مؤسسة رصد معاداة السامية المعاصرة، ألفين روزنفيلد، لوكالة "فرانس برس"، في هذا السياق: "هناك بالطبع خلاف داخل الحزب الديمقراطي حول طريقة التعامل مع حملة حركة BDS ومن يدعمونها، ففي حال مال الحزب نحو اليسار المتطرف وابتعد عن الروابط التقليدية لأمريكا مع أحد أقرب حلفائها، فإنه سيعاني بالطبع في صناديق الاقتراع".

وحسب روزنفيلد يتوجب على الديمقراطيين أن "يثبتوا موقفهم فعليا بالسعي لمكافحة معاداة السامية"، مع العلم أن الرئيس، دونالد ترامب، عزز العلاقات كثيرا مع إسرائيل عندما اعترف بالقدس عاصمة لها عام 2017 ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

ووعد الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي تدخل ضمنها عمر، إليوت إنغل، بعدم تجاهل تصريحات وصفها بأنها كانت "جارحة بالفعل" وذلك في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وأفادت الصحيفة بأن إنغل أعرب عن الأمل في أن "تنضج" عمر قريبا، ولمواجهة تزايد نفوذ التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، أنشأ نواب ديمقراطيون مجموعة موالية لإسرائيل داخل الكونغرس.

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