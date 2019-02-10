شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات أنك مصاب بعدوى الجيوب الأنفية وليس نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشابه أعراض نزلة البرد إلى حد كبير مع أعراض التهابات الجيوب الأنفية، وتشمل الاحتقان، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ولكن كيف تعرف أن نزلة البرد لديك تحولت إلى التهاب فى الجيوب الأنفية، هذا ما سنعرفه فى هذا التقرير، الذى نشره موقع "Prevention".

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الأنفية هو عدوى فيروسية أو جرثومية من تجاويف الجيوب الأنفية الموجودة في الخدين، بين العينين، فوق الحاجبين، وخلف العينين.

وخلال التهاب الجيوب الأنفية ، تصبح بطانة الجيوب الأنفية ملتهبة ومتورمة، وتنتج الغدد داخل البطانة الكثير من المخاط.

علامات أنك مصاب بعدوى الجيوب الأنفية وليس نزلة برد

في كثير من الأحيان، تحدث عدوى الجيوب الأنفية بعد نزلة برد، لذلك من الصعب أن تفرق بينهما، خاصة وأن لديهم العديد من الأعراض نفسها مثل التهابات الجهاز التنفسي وغالبا ما تسببها نفس الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.

إذا استمرت أعراضك لأكثر من أسبوع، فيجب عليك التحقق مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان لديك التهاب في الجيوب الأنفية أم برد.

1- ألم في العين

إذا كنت تعاني من ألم بالعين بالإضافة إلى أعراض برد أخرى ، فهناك احتمال كبير بأن تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية، لأن الجيوب الأنفية توجد في مناطق فوق، أسفل، وبجوار العينين، وعندما يتراكم الضغط في هذه المناطق، فإنه يمكن أن يسبب ألمًا يبدو وكأنه قادم من حول العينين أو خلفهما، ولكنه في الواقع يأتي من الجيوب الأنفية.

2- السعال الليلي

لا يوجد شيء أسوأ من البقاء مستيقظًا في الليل بسبب الكحة، وتبين أنه يمكن أن يكون علامة على أن نزلة البرد هي في الواقع عدوى بالجيوب الأنفية.

3- ألم الأسنان

على الرغم من أن ألم الأسنان عادة ما يستحق رحلة إلى طبيب الأسنان، إلا أنه يمكن أن يكون في الواقع عرضًا لعدوى الجيوب الأنفية.

4- صداع الرأس

لا يعني وجود صداع وجود عدوى في الجيوب الأنفية، إلا أن تكرار الصداع يمكن أن يكون أحد العلامات على وجود التهاب جيوب أنفية.

5- رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون أيضًا علامات على وجود عدوى في الجيوب الأنفية، حيث قد تواجه مخاطًا سميكًا أو أصفرًا أو أخضرًا في الأنف والحنجرة، و عندما يتخلل المخاط حلقك ، فإنه يؤثر على أنفاسك ، مما يجعل رائحته كريهة، ولأن أنفك مزدحماً بالمخاط ، فسوف تتنفس من خلال فمك أكثر وتزداد الرائحة الكريهة.

6- الأعراض تزداد سوءا

إذا كانت أعراضك تزداد سوءًا بدلاً من التحسن بعد أسبوع من نزلة البرد، يمكن أن تكون مصاباَ بالجيوب الأنفية.