انت الان تتابع موضوع تفاصيل هامة عن جهاز ” سكالبشور “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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سكالبشور هو علاج قائم على الليزر غير مدموغ ، يستخدم لاستهداف و الحد من الدهون أو القضاء عليها ، يعمل لكل من الرجال و النساء و على مجموعة متنوعة من أنواع الجسم ، يستغرق إجراء جلسة واحدة 25 دقيقة في المتوسط و يمكنه استهداف مناطق متعددة في وقت واحد.
أصبحت إجراءات التجميل غير الجراحي أكثر شعبية ، و خاصة للمساعدة في الحد من الدهون ، لا تتطلب الإجراءات غير الجراحية أي شقوق أو تخدير ، هذا قد يعني وجود القليل من الانزعاج ، و وقت إجراء سريع و قليل من الوقت المهدر أو لا وقت للتعافي.
جهاز سكالبشور
سكالبشور ينطوي على حزام ليزر حر اليدين يستخدم موجات محددة و حرارة محددة للقضاء على الخلايا الدهنية ، في عام 2015 قامت إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية (FDA) باستخدام سكالبشور في التحلل الدهني غير البارد في المجالات التالية:
– منطقة البطن العلوية.
– منطقة أسفل البطن.
– الأجناب.
الناس الذين هم الأنسب لاستخدام سكالبشور SculpSure من لديهم مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أقل ، ليس المقصود من استخدام سكالبشور SculpSure كخيار فقدان الوزن ، SculpSure ليس عادة أفضل خيار علاج للأشخاص الذين يعانون من السمنة.
تكلفة استخدام جهاز سكالبشور SculpSure
تختلف تكلفة سكالبشور SculpSure بناءً على عدد أجهزة التطبيق المستخدمة أثناء العلاج ، و كذلك المكان الذي تعيش فيه ، و اعتمادًا على المنطقة التي تستهدفها جسدك ، قد تحتاج إلى استخدام واحد إلى أربعة من الجلسات في كل إجراء ، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحة التجميل (ASAPS) ، بلغ متوسط تكلفة تقليل الدهون غير الجراحية مثل سكالبشور 1458 دولارًا أمريكيًا في عام 2016.
التحضير لجلسة سكالبشور SculpSure
– عند مناقشة الإجراء مع الممارس المرخص ، يجب أن تشرح له أي مناطق في جسمك تهتم بمعالجتها ، سيخبرك الممارس عن عدد الجلسات التي قد تحتاجها للوصول إلى أهدافك ، استنادًا إلى قواعد الترخيص في ولايتك ، قد يكون الممارس لهذه التجربة طبيب ، و مساعد الطبيب ، و ممرضة متدربة ، و مختص تجميل.
– غالباً ما تتم استشارة الطبيب عن استخدام سكالبشور SculpSure أولا قبل العلاج مباشرة ، و لكن في بعض الأحيان سيتعين عليك تحديد موعد منفصل ، و كن مستعدًا لمناقشة تاريخك الطبي و ما هي الأدوية التي تستخدمها حاليًا ، لتقليل فرصة للكدمات ، قد يقال لتجنب سيولة الدم و مسكنات الألم مثل ايبوبروفين أو الاسبرين قبل أيام قليلة من تلقي علاج SculpSure و القيام به.
كيف يعمل جهاز سكالبشور SculpSure
– سكالبشور SculpSure هو جهاز يعمل على نوع من تحلل الدهون ، و آلية عمله تعرف باسم Lipolys و هي عملية لإزالة الدهون ، و يستخدم جهاز سكالبشور كتكنولوجيا الليزر “لإذابة” الخلايا الدهنية عن بعد.
– في موعد جلستك سوف تجلس في وضع مريح و مائل ، سيحدد الممارس المرخص مناطق العلاج في جسمك ، و أثناء العلاج يتم تغليف جهاز SculpSure حولك مثل حزام ، و يوزع مقدموها ليزر ديود 1060 نانومتر يصل إلى درجة حرارة 107.6 و 116.6 درجة فهرنهايت ، و هو جهاز حار بما فيه الكفاية لقتل الخلايا الدهنية تحت الجلد مع ترك الأنسجة الأخرى دون أن يصاب بأذى.
– يتناوب جهاز سكالبشور SculpSure بين توصيل تأثير التبريد و الليزر الحراري ، كل علاج يستغرق حوالي 25 دقيقة ، أثناء الإجراء يمكنك الاسترخاء أو القراءة أو الغفوة ، و خلال الأسابيع الـ 12 التي تلي الإجراء ، يقوم الجهاز الليمفاوي في الجسم بإزالة الخلايا الدهنية بشكل طبيعي ، إذا كنت بحاجة إلى علاجات إضافية للوصول إلى النتائج المرجوة ، فيمكن إجراؤها من 6 إلى 12 أسبوعًا أو أكثر بعد أول علاج.
المخاطر و الآثار الجانبية لجهاز سكالبشور
– قد تتسبب مراحل التسخين أثناء العلاج في حدوث قرصة طفيفة أو إحساس بالوخز ، و لكن لا يلزم وجود أي مخدر أو مسكن ، و قد تم الإبلاغ عن القليل من الآثار الجانبية الخطيرة ، و لكن نظرًا لأن سكالبشور SculpSure هو إجراء جديد نسبيًا ، لا تزال الأبحاث مستمرة بشأن التأثيرات على الجسم.
– بعد العلاج قد تواجه بعض الألم و التيبس ، يمكنك أيضا تجربة كدمات في المناطق المعالجة ، قد يوصي ممارسك المرخص بتدليك مناطق الجسم خلال الأسابيع التالية للإجراء.
نتائج سكالبشور
– يستغرق جهاز سكالبشور 25 دقيقة و هو غير نامي مع قليل من الوقت أو لا وقت للاسترداد ، و هذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك علاج يتم إجراؤه في استراحة الغذاء و العودة إلى العمل المنتظم على الفور.
– عندما يقوم الجسم باستقلاب الخلايا الدهنية المزالة ، فقد يكون انخفاض الدهون ملحوظًا في غضون ستة أسابيع بعد العلاج ، توضح البيانات السريرية أن جلسة واحدة تنتج في المتوسط انخفاض في الدهون بنسبة 24٪ في المنطقة المعالجة ، و عادة ما يتم مشاهدة النتائج الكاملة بعد 12 أسبوعًا من العلاج الأولي ، لأن الخلايا التي يتم التخلص منها أثناء العملية يتم تدميرها بالليزر ، فإن هذه الخلايا لن تتجدد ، و ينبغي الحفاظ على الحد من الدهون المرغوب فيها من خلال اتباع نظام غذائي صحي و ممارسة الرياضة.
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