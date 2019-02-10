مقولات صحية شائعة أثبتها العلم .. أهمها الأكل مساء يؤذي مرضى السكري

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:40 صباحًا, 10 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

يتداول الناس بعض النصائح الصحية دون سند علمي في بعض الأحيان، لكن كثيرا من تلك المقولات الرائجة أثبتت نجاعتها إلى حد كبير في بحوث طبية حديثة، منها مقولة: الجزر يقوي النظر، بحسب “سكاي نيوز”.

تشير المقولة الأولى إلى أن أكل تفاحة كل يوم يبقي الإنسان بعيدا عن الطبيب، إذ كشفت دراسة من جامعة أوكسفورد أن بريطانيا بوسعها أن تتفادى أو تؤخر 8500 حالة وفاة سنويا بسبب النوبات القلبية لو أن كل شخص بعد الـ50 حرص على تناول تفاحة واحدة في اليوم.

ولأن الأمهات ينصحن أبناءهن على الدوام بأخذ قسط كاف من النوم في وسط الأسبوع، لأن النوم في يوم الإجازة لا يعوض عن السهر في باقي الأيام، أكدت دراسة سويدية هذا الأمر، ووجدت أن الأشخاص الذين لا ينامون عدد الساعات المطلوب، معرضون للمتاعب الصحية حتى وإن حاولوا إطالة النوم في نهاية الأسبوع.

وتؤكد دراسة منشورة في مجلة الصحة الأمريكية JAMA أن أكل الجزر يقوي النظر ويحافظ على صحة العيون، وهذا الأمر طالما سمعناه أيام الصغر لكننا قد نعتقد في بعض الأحيان أنه محض خرافة.

ويوصي الناس بعضهم بعضا منذ زمن طويل بعدم الأكل في وقت متأخر من الليل، وهذا الأمر صار ثابتا، في لحظتنا المعاصرة، وأوردت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يعتادون الأكل خلال المساء يصبحون أكثر استهلاكا للسعرات الحرارية كما أن ضبط السكر في دمهم لا يحصل بشكل دقيق.

وفي مقولة أخرى، دأب الناس على القول: من يخرج من البيت في الشتاء دون معطف يعرض نفسه لنزلة برد، وهذا الأمر أضحى صحيحا، وتكشف دراسة لمجلة PNAS الصحية في الولايات المتحدة أن الجسم الذي يرتعش جراء هبوط درجة الحرارة يصبح أكثر عرضة للفيروسات.