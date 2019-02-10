شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة لتنحيف الوجه بـ خمس طرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى ان اصحاب الوزن يتميزون بالوجه الممتلئ ومع انقاص الوزن يتأثر اصلا الوجه وتنخفض الدهون به ، ولكن تعانى نسبة كبيرة من السيدات من الوجه الممتلئ على الرغم ان جسمهن نحيف مما يسبب لهن الاحراج والتوتر، لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية لتنحيف الوجه وفقا لما ذكره موقع truweight

1: خفض مستوى السكر والملح، فمع زيادة تناول السكر فى الدم يصعب على الجسم ان يفقد وزنه وذلك يزيد من فرص الحصول على الدهون فى الوجه.



الوجه

2:الإكثار من شرب المياه ، فذلك يساعد على التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم والحصول على وجه نحيف وبشرة نضرة.

3:اتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون والسكريات ، وتجنب تناول الوجبات الدسمة والسريعة.



تنحيف اللوجه

4:تنظيم ساعات اليوم والحصول على قسط كافى من الهدوء والاسترخاء.

5:ممارسة تمارين الوجه التى تساعد على التنحيف ومنها الضغط على الذقن، ويعتمد هذا التمرين على الضغط على الذقن باستخدام ظهر اليد، أو تمرين نفخ الخدين بالهواء لمدة خمس ثوانى مع تفريغ الهواء