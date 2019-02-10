شكرا لقرائتكم خبر عن إليك أفضل 4 تمارين للتخفيف من آلام الظهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعتبر آلام الظهر من أكثر الحالات الصحية التي يعاني منها المرء وخاصة إن كان عمله يتطلب الجلوس لساعات طويلة، لذا لا بد من معرفة الطرق التي يمكن عبرها تخفيف هذه الآلام دون اللجوء لتناول الأدوية والمسكنات.

فيما يلي 4 أنواع من تمارين التمدد التي تساهم في التخفيف من آلام الظهر، بحسب ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

1- تمرين كرة التنس

استلق على معدتك على الأرض أو على السرير وحدد موقع العظم في الجزء أمامي من الورك، ومن ثم ضع الكرة على الجزء الداخلي من العظم. واستلق على الكرة لمدة 10 دقائق وكرر التمرين لعدة مرات إن كان الألم شديداً.

2- تمرين الحوض

استلق على ظهرك مع ثني الركبتين والقدمين على السرير. قم بتقليص معدتك إلى الداخل ببطء وارفع منطقة الحوص باتجاه الأعلى ثم اخفضها ثانية. كرر الحركة بلطف حتى تشعر بالارتياح.

3- تمرين الركبتين

استلق على ظهرك مع ثني الركبتين، ثم حرك ركبتيك برفق من جانب إلى آخر. كرر الحركة حتى تشعر بأن آلام الظهر قد اختفت.

4- تمرين الركبتين والصدر

استلق على ظهرك مع ثني الركبتين، حرك إحدى الركبتين نحو الصدر، واسحبها نحو صدرك ببطء باستخدام ذراعيك، وابق على هذه الوضعية لعدة دقائق، كرر العملية عدة مرات حتى تشعر بالارتياح.