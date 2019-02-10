شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات تجعلك أكثر عرضة لدوالى الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوالى من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، وهى عبارة عن تورم وتضخم الأوردة فى الساقين، فى هذا التقرير نتعرف على أهم عوامل الخطر التى تجعلك عرضة للإصابة بالدوالى، بحسب ما نشر موقع net doctor.

ما هي الدوالي؟

الدوالي من المشاكل الصحية التى تصيب الكثيرين، وغالبا ما يأتي مع التقدم في السن.

غالباً لا تسبب دوالى الساقين مشكلة صحية ولكن إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب مزيد من المضاعفات الصحية مثل تقرحات الساق، وتجلط الأوردة العميقة وجلطات الدم.

وتحدث الدوالي عند توقف الصمامات في عروق ساقنا عن العمل بشكل صحيح، مما يعني أن الدم يسقط في الأوردة عندما يقف ، بدلاً من أن يتدفق صعودًا نحو القلب.

ما الفرق بين الأوردة والشرايين؟

يضخ القلب الدم عبر الشرايين إلى جميع أجزاء الجسم - الأعضاء الحيوية والرأس والذراعين والساقين. ثم ينتشر الدم من خلال أوعية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية التي تشكل شبكة، في وقت لاحق يتم إرجاعها إلى الأوردة - التي تكمل الدورة الدموية مرة أخرى إلى القلب.

وتتشابه الشرايين والأوردة فى أنهما ينقلان الدم، ومع ذلك ، فإن الفرق الرئيسي بينهما هو المهمة المحددة التي يقومان بها داخل الجسم.

تحمل الشرايين الدم المحتوي على أكسجين ومغذيات عند ضغط الدم مرتفع من القلب حول الجسم.

اما الأوردة تجلب الدم من الجسم إلى القلب تحت ضغط منخفض، وتحمل ثاني أكسيد الكربون والنفايات.

هل أنت عرضة لدوالي الساقين؟

يمكن أن يزيد خطر تطوير الدوالي للأسباب التالية:

１- الحمل.

２- الوراثة أو وجود تاريخ عائلي للحالة.

３- مهنة تتطلب فترات طويلة من الوقوف.

４- يمكن أن تتفاقم الأعراض قبل وأثناء الحيض.

５- السمنة .