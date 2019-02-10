فوائد الكالسيوم يقوى العظام ويفقدك الوزن ويقلل الاكتئاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم عنصر مهم جدا للجسم وله الكثير من المميزات التى تعود على أجسامنا، أهمها أنه يساعد فى الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وكذلك يساعد في الوقاية من سرطان القولون والحد من السمنة، كما نحتاجه منذ الولادة حتى نصل إلى الشيخوخة، فيشكل الكالسيوم 2٪ من إجمالى وزن الجسم عند البالغين، يوجد فى العظام والأسنان بكميات كبيرة، وهنا نقدم عددا من الفوائد الصحية للكالسيوم التى لا يمكن الاستغناء عنها، وفقا لما ذكره موقع " organicfacts" الصحى.

المصادر الغذائية للكالسيوم

هناك العديد من مصادر الكالسيوم، وتشمل على

• الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن واللبن

• المكسرات

• سمك السلمون المعلب

• البذور

• السمك مثل السلمون والسردين

• الخضار الورقية الخضراء مثل القرنبيط، والسبانخ.

•عصير البرتقال

• الحبوب

• المحار

• الصويا

• اللوز

• البازلاء الخضراء

الكالسيوم يقوى العمود الفقرى، ويساعد على تخفيف وجود آلام الظهر، ويحافظ على العظام في شكلها الصحيح، كما يمنع التهاب المفاصل وهشاشة العظام، والتي يمكن أن تعرقل حرية الحركة الخاصة بك وتكون مؤلمة للغاية.

الكالسيوم يساعد بشكل فعال فى الحفاظ على وزن الجسم الأمثل فى كل من الذكور والإناث، وإذا كان هناك أى نقص فى المعدن فى النظام الغذائى الخاص بك، فإن الجسم يميل إلى إطلاق هرمون الغدة الدرقية، والذى بدوره يحفز العظام لإطلاقه فى مجرى الدم، وبالتالى يحفز أيضا إنتاج الدهون ويمنع تحللها، مما قد يجعلك بدينًا، لذلك تأكد من أنك تأخذ الكمية المناسبة من الكالسيوم حتى لا تصاب بالسمنة.

حماية عضلات القلب

الكالسيوم يحمى عضلات قلبك، ويمكن أن تساعد كميات كافية من هذا المعدن الأساسى فى تقلص عضلات القلب والاسترخاء بشكل صحيح، ولكن إذا كان هناك انخفاض فى الكالسيوم، يتم إطلاق هرمون يسمى الكالسيتريول، والذى يتعاقد مع العضلات الملساء للشرايين، وبالتالى يؤدى إلى زيادة ضغط الدم.

الوقاية من سرطان القولون

كمية كافية من الكالسيوم تمنع الخطر الكلى لسرطان القولون، وذلك كم خلال تجنب نمو الأورام الحميدة، التى لديها القدرة على الإصابة بالسرطان، وكذلك تقلل من خطر الأورام غير الخبيثة من القولون، ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان تناول الكالسيوم يقلل من خطر السرطان تماما أم بنسب ضعيفة.

تقليل الاكتئاب ما قبل الحيض

كميات كافية من الكالسيوم تقلل من أعراض متلازمة ما قبل الحيض مثل الدوخة، وتقلب المزاج، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها الكثير، قد تؤدى المستويات المنخفضة من المعادن إلى إطلاق الهرمونات المسؤولة عن تقلبات المزاج السابقة للحيض بما فى ذلك التهيج والاكتئاب.