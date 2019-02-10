علاج التهاب الأذن وطرق الوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الاذن من أشهر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون مما يسبب ألم شديد فى الاذن قد يكون ذلك بسبب الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو الحساسية وأسباب اخرى مختلفة ، ووفقا لما ذكره موقع webmd فأن علاج التهاب الاذن هوعلاج التهاب الأذن
التهاب الاذن
1:فى الغالب يكون التهاب الاذن بسبب العدوى وفى هذه الحالة يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية.
2:قد يوصى الطبيب بعلاج التهاب الاذن عن طريق مسكنات الالم.
3:استخدام خافض للحرارة فى عين التعرض للحمى والألم الشديد.
4: من الممكن استخدام الكمادات الدافئة فيساعد وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على الأذن المصابة في تخفيف الألم.
ومن أبرز أعراض الاصابة بالتهاب الأذنأعراض التهاب الاذن
1:سحب أو شد الاذن.
2: صعوبة فى النوم.
3:عند الأطفال البكاء المستمر.
4:العصبية الزائدة.
5: صعوبة في السمع أو في الاستجابة إلى الأصوات.
6: فقدان الاتزان.
7:الحمى الشديدة.
8: تصريف السوائل من الأذن
9: الصداع المزمن.
10: فقدان الشهية.
11: ضعف السمع.
هناك بعض الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب الاذن ومنهاأسباب التهاب الأذن
الاذن
1:قد يكون سبب التهاب الأذن هو عدوى بكتيرية.
2: الحساسية.
3: الإفراط فى التدخين والتعرض لتلوثات الهواء قد تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الأذن.
4:الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.
وهناك بعض طرق الوقاية من الإصابة بالتهاب الأذن ومنها:طرق الوقاية من التهاب الأذن
1: تجنب التواجد فى أماكن العدوى والجراثيم، لعدم الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع الحفاظ على غسل اليدين باستمرار، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية من شخص آخر.
2:تجنب التدخين، أو التدخين السلبى حيث أنه يؤثر على صحة الطفل ويعرضه للجراثيم والعدوى.
3:يجب ان تهتم الأمهات بالرضاعة الطبيعية لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحمى الطفل من الأمراض.
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