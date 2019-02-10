شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الأذن وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الاذن من أشهر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون مما يسبب ألم شديد فى الاذن قد يكون ذلك بسبب الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو الحساسية وأسباب اخرى مختلفة ، ووفقا لما ذكره موقع webmd فأن علاج التهاب الاذن هو



التهاب الاذن

علاج التهاب الأذن

1:فى الغالب يكون التهاب الاذن بسبب العدوى وفى هذه الحالة يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية.

2:قد يوصى الطبيب بعلاج التهاب الاذن عن طريق مسكنات الالم.

3:استخدام خافض للحرارة فى عين التعرض للحمى والألم الشديد.

4: من الممكن استخدام الكمادات الدافئة فيساعد وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على الأذن المصابة في تخفيف الألم.

ومن أبرز أعراض الاصابة بالتهاب الأذن

​أعراض التهاب الاذن

1:سحب أو شد الاذن.

2: صعوبة فى النوم.

3:عند الأطفال البكاء المستمر.

4:العصبية الزائدة.

5: صعوبة في السمع أو في الاستجابة إلى الأصوات.

6: فقدان الاتزان.

7:الحمى الشديدة.

8: تصريف السوائل من الأذن

9: الصداع المزمن.

10: فقدان الشهية.

11: ضعف السمع.

هناك بعض الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب الاذن ومنها



الاذن

أسباب التهاب الأذن

1:قد يكون سبب التهاب الأذن هو عدوى بكتيرية.

2: الحساسية.

3: الإفراط فى التدخين والتعرض لتلوثات الهواء قد تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الأذن.

4:الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

وهناك بعض طرق الوقاية من الإصابة بالتهاب الأذن ومنها:

طرق الوقاية من التهاب الأذن

1: تجنب التواجد فى أماكن العدوى والجراثيم، لعدم الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع الحفاظ على غسل اليدين باستمرار، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية من شخص آخر.

2:تجنب التدخين، أو التدخين السلبى حيث أنه يؤثر على صحة الطفل ويعرضه للجراثيم والعدوى.

3:يجب ان تهتم الأمهات بالرضاعة الطبيعية لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحمى الطفل من الأمراض.