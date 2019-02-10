شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من أضرار ارتجاع «العصارة المعدية» على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور أحمد العمار، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بجامعة الملك سعود، من ظاهرة ارتجاع العصارة المعدية عند المواليد والأطفال، مؤكدا أنها قد تصل إلى الأنف فتسبب الآتي:
– تهيج الأنف وانسداده والتهاب الجيوب الأنفية.
– التاثير على الأذن وظهور سوائل الأذن الوسطى.
– تضخم اللحمية.
-تهيج الحنجرة وتضيقها.
– انقطاع التنفس أثناء النوم أو الإفاقة.
وأوضح “العمار” بعض علامات الارتجاع عند الأطفال من بينها (استفراغ كميات بسيطة من الحليب، أما عند الكبار حموضة وحرقان في منطقه فم المعدة).
وبين أنه لقياس الدرجه يوجد مقياس يمرر في المريء ويحدد الدرجة، مشيرا إلى وجود طرق للتحكم بالارتجاع منها غذائي وأدويه ويصل الأمر إلى تدخل جراحي في بعض الحالات
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