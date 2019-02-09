انت الان تتابع موضوع اعراض الحمل بعد التبويض بثلاثة ايام والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الأمومة هي العطاء الدائم بلا حدود، لذلك تترقب المرأة هذه الهِبة بكل حب وحنان، ومع كل نبض ينبض به قلبها، مهما لاقت من صعاب طول مدة حملها أو بعد وضعها فلذة كبدها، تحمله بين يديها وتحرسه عيناها وقلبها وصدرها؛ لأن الله تعالى وضع في كِيانها الرقة والحنان؛ لتسير الحياة على نظامها المعهود الذي سيَّره الله تعالى وسخَّره بمشيئته لعمار الكون.

الزوجة وحتى قبل أن يفوت ميعاد الدورة الخاص بها ، قد تشك أو تأمل في أنها حامل. فبالنسبة لبعض النساء ، تبدأ الأعراض المبكرة للحمل في الأسابيع القليلة الأولى بعد الحمل وأعراض الحمل لدى النساء يمكن أيضا أن تختلف في شدتها وتواترها ومدتها.

العلامات والأعراض المبكرة التالية للحمل هي قائمة إرشادية فقط. حيث يمكن أن تظهر العديد من أعراض الحمل في وقت مبكر مشابهة لمضايقات ما قبل الطمث الروتينية التي اعتدتي عليها منذ البلوغ.

أعراض الحمل المبكرة

تورم الثديين

قد تشعرين في ثدييك بأحد الأعراض الأولى للحمل. ففي وقت مبكر من الحمل ، قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى شعورك بألم وثقل في ثدييك.

إعياء

التعب والإرهاق أيضا تحتل مرتبة عالية بين الأعراض المبكرة للحمل. حيث ان خلال فترة الحمل المبكرة ، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون. مما يشعرك بالخمول والنوم وفي الوقت نفسه ، قد يؤدي انخفاض مستويات سكر وضغط الدم إلى تقليل الطاقة أثناء الحمل.

نزيف طفيف أو تشنج

في بعض الأحيان ، تكون كمية صغيرة من النزف المهبلي من أولى أعراض الحمل. ويعرف هذا النوع باسم نزيف الغرس ، ويحدث عندما تعلق البويضة الملقحة ببطانة الرحم وعادة ما يكون هذا النوع من النزيف في وقت مبكر قليلاً ، وأقل شذوذًا ، وأفتح لونًا من الفترة العادية ولا يدوم طويلاً. وبعض النساء أيضا تعاني من تشنج البطن في وقت مبكر من الحمل. هذه التشنجات تشبه تشنجات الحيض.

الغثيان مع أو بدون تقيؤ

مرض الصباح ، الذي يمكن أن يضرب الحوامل في أي وقت من النهار أو الليل ، هو واحد من الأعراض الكلاسيكية للحمل. بالنسبة لبعض النساء ، يبدأ الغثيان في وقت مبكر من الحمل. ويبدو أن الغثيان ينبع جزئيا من مستويات الأستروجين التي تتزايد بسرعة ، مما يؤدي إلى إفراغ المعدة ببطء أكبر. كما أن لدى النساء الحوامل شعورًا قويًا بالرائحة ، لذلك فإن الروائح المختلفة مثل طهو الأطعمة أو العطور أو دخان السجائر قد تتسبب في حدوث موجات من الغثيان في بداية الحمل.

الانقلابات الغذائية أو الجوع الشديد

عندما تكونين حاملاً ، قد تجدين أنفك تتحول إلى أطعمة معينة ، مثل القهوة أو الأطعمة المقلية. والرغبة الشديدة في تناول الطعام شائعة أيضًا. ومثل معظم الأعراض الأخرى للحمل ، فإن هذه التفضيلات الغذائية يمكن أن تصل إلى تغييرات هرمونية وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، عندما تكون التغيرات الهرمونية هي الأكثر دراماتيكية.

الصداع

في وقت مبكر من الحمل ، قد تؤدي زيادة الدورة الدموية الناجمة عن التغيرات الهرمونية إلى حدوث صداع متكرر خفيف.

الإمساك

الإمساك هو أحد الأعراض الشائعة للحمل. فالزيادة في هرمون البروجسترون يسبب الطعام التمرير البطيء للطعام خلال الأمعاء ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

تقلب المزاج

إن طوفان الهرمونات في جسمك في مرحلة مبكرة من الحمل يمكن أن يجعلك عاطفية بشكل زائد عن الحد . تقلبات المزاج شائعة أيضًا ، خصوصًا في المرحلة الأولى من الحمل.

الإغماء والدوخة

مع توسع الأوعية الدموية وضغط دمك ، قد تشعرين بالدوار. في مرحلة مبكرة من الحمل ، قد يتسبب الضعف أيضًا في انخفاض نسبة السكر في الدم.

رفع درجة حرارة الجسم الأساسية

درجة حرارة جسمك الأساسية هي درجة حرارة فمك عندما تستيقظ في الصباح. تزداد درجة الحرارة هذه قليلاً بعد وقت قصير من الإباضة وتبقى عند هذا المستوى حتى الفترة التالية. إذا كنت تقوم بقياس درجة حرارة جسمك الأساسية لتحديد وقت الإباضة ، فإن ارتفاعها المستمر لأكثر من أسبوعين قد يعني أنك حامل.

تأخر الدورة الشهرية

ربما يكون العرض المبكر الأكثر وضوحًا للحمل هو عندما يفوت ميعاد الدورة الشهرية. غالباً ما تكون هذه العلامة المحتملة للحمل وهي التي تدفع النساء للبحث عن مزيد من التفاصيل حول أعراض الحمل الأخرى.

قد تواجه بعض النساء فقط فترة أخف بكثير مقارنة مع المعتاد. وقد لا تعاني من أي علامات الحمل المذكورة أدناه وذلك وصولا للوقت الذي تلاحظ فيه أن ميعاد الدورة الشهرية قد فات.

مجرد “الشعور” بالحمل

العديد من النساء يعتقدن أنه لديهن الحدس حول علامات الحمل. وغالبا ما ثبت ان هذا الحدس صحيح. فربما تشعرين بأنك مختلفة. متعبة ، مزاجية ، هادئة ، مغمورة. وقد تعانين أيضًا من حرقة فم المعدة أو الإمساك أو تجدين نفسك تقومين بالذهاب إلى المرحاض في صورة متكررة. وربما تشعر بألم خفيف أو تصلب في أسفل ظهرك.

كيف يمكنك حقا معرفة ما إذا كنت حاملا

للأسف ، هذه الأعراض ليست فريدة من نوعها بالنسبة للحمل. يمكن أن يشير البعض إلى أنك مريضة أو أن الدورة الشهرية على وشك البدء. وبالمثل ، يمكنك أن تكون حاملاً دون أن تعاني من أي من هذه الأعراض. مع ذلك ، إذا فاتتك الدورة أو لاحظت أيًا من تلك المعلومات في هذه القائمة ، فقد ترغبين في إجراء اختبار الحمل المنزلي – خاصة إذا كنت لا تتعقبين فترة الطمث أو إذا كانت تختلف بشكل كبير من شهر واحد إلى التالي. إذا كان اختبار الحمل المنزلي الخاص بك إيجابيًا ، قومي بتحديد موعد مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وكلما تم تأكيد الحمل ، كلما كان بإمكانك البدء في الرعاية الخاصة بالفترة ما قبل الولادة.

وإذا كنت قلقة من عدم صواب او احتمالية الأعراض المبكرة للحمل ، فيمكنك أن تريحي عقلك من خلال اختبار الحمل حيث تعمل اختبارات الحمل على أفضل وجه إذا انتظرت للقيام بها بعد يوم أو يومين على الأقل من الدورة الشهرية. حتى إذا كانت نتيجة اختبار الحمل الأول سلبية ، فيجب عليك تجربتها مرة أخرى بعد بضعة أيام للتأكد من ذلك.