دراسة: التمارين الرياضية تحمي من مرض ألزهايمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية تساعد على إنتاج هرمون يحسّن الذاكرة، ويحمي من مرض ألزهايمر.

وتشير دراسات سابقة إلى أن النشاط البدني يُحسن الذاكرة ويقلل أيضاً من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، لكن لم يكن الباحثون يفهمون السبب وراء ذلك.

ووفقاً للدراسة المشتركة التي أجراها باحثون بالجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وجامعة كوينز في كندا، ودكتور أوتافيو أرانشيو، الباحث بجامعة كولومبيا الأمريكية، تم التوصل إلى أن هرمون إيزيسين "irisin "، الذي يطلق في الدورة الدموية أثناء النشاط البدني له أيضاً دور في تشجيع نمو الخلايا العصبية في منطقة قرن آمون في الدماغ، وهي منطقة لها دور في التعلم والذاكرة، ما قد يقود مستقبلاً إلى إنتاج دواء يتضمن هذا الهرمون لمحاكاة تأثير الرياضة.

واختبر الباحثون خلال الدراسة المنشورة بدورية "Nature Medicine"، في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، تأثير التمرين على هرمون إيزيسين في الفئران، حيث وجدوا أن الفئران التي سبحت كل يوم تقريباً لمدة 5 أسابيع لم يتطور ضعف الذاكرة لديها على الرغم من حصولها على دفعات من بروتين "إميلويد بيتا"، الذي يساعد على انسداد الخلايا العصبية عند مرض ألزهايمر.

ويقول أوتافيو أرانشيو، الباحث الرئيسي في الدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة كولومبيا، إن هذه النتائج يمكن استغلالها لإيجاد علاج جديد لمنع أو علاج الخرف وألزهايمر عند البشر.

ويضيف: "أبحث الآن مع الفريق البحثي عن مُركبات صيدلانية تحاكي تأثير الرياضة عن طريق زيادة مستويات هرمون إيزيسين".