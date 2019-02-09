فوائد جهاز الاوبتكال

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جهاز الأوبتكال من الأجهزة الرياضية التي إتجه كاثيرون في الفترة الأخيرة لإقتنائه في منازلهم لما له من فوائد عديدة في إنقاص الوزن ونحت الجسم، حيث أن الكثير من الأشخاص وخاصة الذين يعانون من السمنة المفرطة يحاولون إنقاص الوزن تفاديا للإصابة بالأمراض، كما يسعى كثيرون لنحت الجسم للحصول على قوام مثالي، وسوف نتعرف على كل ما يتعلق بهذا الجهاز.

فوائد جهاز الأوبتكال

لهذا الجهاز العديد من الفوائد بالإضافة لإمكانية إقتنائه في المنزل، ومن فوائد هذا الجهاز ما يلي:

– جهاز سهل الإستخدام ولست في حاجة لمدرب كي يطلعك على طريقة الإستخدام كما أنه يمكنك إقتنائه في المنزل والتدرب عليه حسب طاقتك وقدرتك، مع زيادة مدة التدريب بالتدريج.

– من الممكن لأي شخص أن يستخدمه حيث أنه أمان وبه مكان ثابت لوضع القدمين وبالتالي يمكن حتى لكبار السن إستخدامه.

– هو جهاز غير مرهق، فبالرغم من أنه يحرك معظم عضلات الجسم، إلا أنه لا يسبب التعب بسرعة، فيمكنك إستعماله لمدة طويلة كما أنه لا يشعرك بالملل، فتمل من التمرين وتتركه.

– يحرك معظم عضلات الجسم، فهو يحرك الساقين والقدمين والأكتاف والظهر والصدر، أي أنه يعمل على معظم الجسم، ويساعد في حرق الدهون المتراكمة في الجسم كله.

– يساعد في حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية في وقت قصير جدا، حيث أن التمرن عليه لمدة ربع ساعة فقط يساعد في حرق ما يقرب من 200 سعر حراري، أي أنه يساعد في الحصول على نتائج جيدة في وقت قصير.

– يساعد في تقوية وشد عضلات الساقين.

– مفعول التمرن عليه كمفعول المشي وركوب الدرجات معا.

– لا يحتاج لمكان كبير في المنزل، فهو صغير الحجم يمكن وضعه في أي حيز متاح، ولكن وزنه ثقيل نسبا، فهو يحتاج لمكان لا يتم نقله منه.

– يساعد في شد الجسم كله وشد الترهلات التي تنتج عن الولادة أو النزول في الوزن، ويساعد في إعطائك القوام الرشيق والمشدود.

– يساعد في تنحيف منطقة الأرداف وهي منطقة من الصعب نزولها حيث أن الدهون المتواجدة فيها من الدهون الصعبة التي لا تختفي بسهولة، ولكن المداومة على هذا الجهاز تساعدك في تنحيف هذه المنطقة بسهولة.

نصائح عند إستخدام جهاز الأوبتكال للتنحيف

للحصول على أفضل نتائج من هذا الجهاز، وحتى يمكنك الإستمرار في إستعماله دون الشعور بالملل هناك بعض النصائح التي لابد من الإلتزام بها، منها:

– لابد من إختيار الملابس المناسبة للرياضة، فهي تعطيك راحة أكثر، وحاول أن تكون ذات أشكال مميزة، كما يفضل أن تكون من القطن.

– أداء التمارين الرياضية دو إرتداء حذاء رياضي من الأمور الخاطئة التي لابد من تجنبها، بل يفضل أن تقوم بالتمارين وأنت منتعل حذاء رياضي خفيف ومريح.

– هناك من يتحمسون ويقومون بالطلوع على الجهاز وأداء التمارين عليه دون إحماء وهو أمر خاطئ ومرهق للجسم، فلابد من تهيئة الجسم في البداية وتنشيطه وهذا عن طريق بعض تمارين الإحماء المعروفة، وحتى لا تتسبب لنفسك بإصابة.

– التنفس بصورة صحيحة له دور كبير في المساعدة على حرق الدهون، فلابد من التنفس من الأنف بطريقة صحيحة أثناء التمرن.

– سماع الموسيقى الحماسية أثناء التمرين تعطيك الطاقة والنشاط حتى تستمر في التمرين ولا تشعر بالملل سريعا.

– في البداية قم بأداء التمرين لفترات قصيرة، ثم إبدأ في زيادة فترة التمرين بالتدريج، فلتجعلها في البداية عشرون دقيقة ثم مع الوقت قم بزيادتها حسب جهدك وطاقتك.

– حاول بقدر الإمكان الإلتزام بالتمرين يوميا حتى ولو لفترة قصيرة، ولكن لا تترك التمرين نهائيا.

– عند التمرن على جهاز الأوبتكال لابد من التأكد من أن الظهر مفرود وفي وضع مستقيم، لأنه عندما تحني ظهرك فسوف تشعر بالتعب بعد فترة قصير كما أن هذا مضر جدا بالظهر.

– للحصول على قوام مثالي في وقت قصير لابد من الجمع بين التمارين الرياضية على هذا الجهاز وإتباع حمية رياضية، حتى تحصل على النتائج المرغوبة في وقت قصير.

عيوب جهاز الأوبتكال

بالرغم من أن مزايا هذا الجهاز كثيرة إلا أنه يوجد له بعض العيوب البسيطة ولكن من الممكن التغلب على هذه العيوب بسهولة، ومن هذه العيوب:

– هذا الجهاز يأتي من الشركة مفكك لسهولة النقل ولابد من أن تقوم بنفسك بتجميعه، ولكن من الممكن أن تحضر أي مختص للمنزل كي يساعدك في تجميع الجهاز وتركيبه.

– هذا الجهاز بالرغم من حجمه الصغير إلا أن وزنه ثقيل أي أنه إذا تم وضعه في مكان معين فمن الصعب تغيير مكانه، ولابد من وضعه في مكان ثابت في المنزل.

– هذا الجهاز بالرغم من أنه أمن إلا أنه يعمل على منطقة الركبة، وبالتالي لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من ألام في الركبة أو أي مشاكل في منطقة الركبة.