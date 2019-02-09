انت الان تتابع موضوع الوان تقويم الاسنان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تقويم الأسنان هو فرع من فروع طب الأسنان الذي يعالج سوء الإطباق، وهي حالة لا يتم فيها وضع الأسنان بشكل صحيح عندما يتم إغلاق الفم، وهذا يؤدي إلى لدغة غير لائق، ويقوم أخصائي تقويم الأسنان في جعل الأسنان مستقيمة، ويمكن أن يكون العلاج تجميليا لتحسين مظهر الشخص، ولكنه غالبا ما يهدف إلى تحسين الوظيفة الفموية أيضا .

أنواع علاج الاسنان بالتقويم

تستخدم الأقواس والأجهزة الأخرى لتصويب الأسنان، ويمكن أن يقوم أخصائي تقويم الأسنان بعمل يهدف إلى تحقيق ما يلي :

1- إغلاق فجوات واسعة بين الأسنان .

2- استقامة الأسنان الملتوية .

3- تحسين القدرة على الكلام أو المضغ .

4- تعزيز صحة اللثة والأسنان على المدى الطويل .

5- منع التآكل المفرط أو الصدمات الطويلة الأمد للأسنان .

6- علاج لدغة غير لائقة .

7- ويمكن للعلاج أن يحسن من مظهر الأسنان ، ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى وظيفة الكلام بشكل أفضل، كما يساعد في حماية الأسنان من التلف أوتسوس الاسنان ، في بعض الحالات .

ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم أخصائي تقويم الأسنان مجموعة من أجهزة طب الأسنان، بما في ذلك أغطية الرأس ، والأطباق ، والمشابك .

الأجهزة المستخدمة لعمل تقويم الأسنان

1- الأجهزة الثابتة

هذه هي أكثر الأجهزة شيوعا في تقويم الأسنان، ويتم استخدامها عندما تكون الدقة مهمة، ويمكن للشخص تناول الطعام بشكل طبيعي مع الأجهزة الثابتة، ولكن يجب تجنب بعض الأطعمة والمشروبات، مثل المشروبات الغازية والحلوى الصلبة واللثة وغيرها من الأطعمة اللاصقة، ويجب على الأشخاص الذين يشاركون في الرياضات أن يخبروا أخصائي تقويم الأسنان الخاص بهم، حيث قد يحتاجون إلى دروع صمغية خاصة .

وأمثلة على أجهزة تقويم الأسنان الثابتة هي الأقواس، وتتألف من الأقواس والأسلاك والشرائط، ويتم تثبيت الأربطة بقوة حول الأسنان وتكون بمثابة مثبتات للجهاز، في حين أن الأقواس ترتبط عادة بالجزء الأمامي من الأسنان، والأسلاك على شكل تمريرة القوس من خلال الأقواس ويتم تثبيتها على العصابات، كما يتم تشديد السلك المقوس، ويتم تطبيق التوتر على الأسنان، وبمرور الوقت هذا ينقلهم إلى الوضع الصحيح، وتتضمن المتابعة زيارات شهرية لضبط أو تشديد الأقواس، وقد يستمر العلاج من عدة أشهر إلى عدة سنوات .

2- الأجهزة القابلة للإزالة

ويمكن استخدام هذه العلاجات لمعالجة المشاكل البسيطة مثل منع مص الإبهام أو تصحيح الأسنان المعوجة قليلا، ويجب إخراج الجهاز فقط عند التنظيف أو الأكل، وفي بعض الأحيان قد يطلب أخصائي تقويم الأسنان من المريض إزالتها خلال بعض الأنشطة، مثل لعب جهاز الريح أو ركوب الدراجات الهوائية، ومن الأمثلة على الأجهزة القابلة للإزالة هي :

1- الشرائط الواضحة، وهذا البديل قد يكون مفيدا للبالغين، وتكون هذه الشرائط غير ملحوظة من قبل الآخرين، ويمكن إزالتها لتنظيف الأسنان، أو تناول الطعام، ويتم استخدام جهاز ضبط الوقت لمدة 2 إلى 3 أسابيع ، ثم يتم تغييره لواحد أخر .

2- القبعات، ويتم ربط حزام حول الجزء الخلفي من الرأس بسلك معدني في الأمام أو في وضع القوس، والهدف من ذلك هو إبطاء نمو الفك العلوي والحفاظ على أسنان الظهر في موضعها بينما يتم سحب الخطوط الأمامية .

3- مصدات الشفاه والخد، وقد صممت خصيصا لتخفيف ضغط الخدود أو الشفتين على الأسنان .

4- موسع الفم، وتم تصميم هذا الجهاز لجعل قوس الفك العلوي أوسع، ويتألف من لوحة بلاستيكية مع مسامير مثبتة على الحنك أو سقف الفم، ووضع البراغي الضغط على المفاصل في العظام، مما اضطرهم إلى الخارج وهذا يوسع حجم المنطقة في سقف الفم .

5- المثبت، تستخدم بعد العلاج لمنع الأسنان من العودة إلى مواقعها الأصلية إذا تم تعديلها، وقد يتم استخدامها أيضا لمنع الأطفال من امتصاص الإبهام .

إعادة وضع الأجهزة الفكية لتعديل الأسنان

يتم وضعها إما في الفك العلوي أو السفلي، لأنها تساعد على إغلاق الفك بشكل صحيح، وتستخدم الجبائر عادة لاضطراب المفصل الصدغي الفكي TMJ، وهي الحالة التي يمكن أن تسبب الألم والخلل في العضلات التي تنطوي في حركة الفك، ومهما كان جهازك أو علاجك من المهم اتباع إرشادات الطبيب الصحي ومبادئ الصحة العامة عن طريق الفم بعناية ، لضمان أفضل النتائج .

من يجب أن ترى أخصائي تقويم أسنان

إذا لم تتطور الفكين والأسنان بشكل صحيح يمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء الإطباق، وستكون الأسنان ملتوية ومحاذاة للأسنان، وقد لا تصطف الأسطح السفلية والعليا من الأسنان، وسوء الإطباق ليس مرضا ولا يؤثر على الصحة البدنية، إنه اختلاف في موضع الأسنان ومع ذلك قد يؤثر على شكل الوجه ومظهر الأسنان ، مما يؤدي إلى الإحراج وعدم الثقة بالنفس وحتى الاكتئاب، والأسباب تشمل إصابة الأسنان أو عظام الوجه وإصبع الإبهام أو الإصبع المتكرر، ويمكن لأخصائي تقويم الأسنان توفير حارس فم ليلي لمنع الأشخاص من التشنج وطحن أسنانهم، وقد يؤثر سوء الإطباق الشديد على الأكل والكلام والمحافظة على نظافة الأسنان .

ماذا يعالج تقويم الأسنان

1- بروز الأسنان الأمامية، يمكن أن يحسن التقويم المظهر ويحمي الأسنان من التلف أثناء الإصابات الرياضية أو السقوط .

2- الازدحام في الفك الضيق، قد لا تكون هناك مساحة كافية لجميع الأسنان، وقد يقوم أخصائي تقويم الأسنان بإزالة أسنان واحدة أو أكثر لإفساح المجال للآخرين .

3- الأسنان المتضررة، يمكن أن يحدث هذا عندما لا تظهر الأسنان البالغة من اللثة أو العظم أو تظهر فقط جزئيا .

4- الأسنان غير المتناظرة، لا تتطابق الأسنان العلوية والسفلية ، خاصة عندما يكون الفم مغلقاً ولكن الأسنان تظهر .

5- العضة العميقة، عندما يتم تثبيط الأسنان تنحدر الطبقة العلوية أكثر من تلك الموجودة في الأسفل .

6- العضة العكوسة، عندما تثنى الأسنان ، تلدغ الأسنان العلوية داخل الأسنان السفلية .

7- لدغة مفتوحة، عندما يتم تثبيت الأسنان ويكون هناك فتحة بين الأسنان العلوية والسفلية .