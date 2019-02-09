شكرا لقرائتكم خبر عن منها الجميل والمرضى تعرف على أنواع "الحسنات والنمش" على الجسم والان مع التفاصيل

تنتشر الشامات "الحسنات" أو "النمش"، عند الجميع رجالا ونساء، وتظهر بعضها مع الولادة والبعض الآخر ينشأ مع مرور الزمن، وهي عبارة عن تجمعا لصبغة الميلانين على الجلد، وقد تكون حميدة أو خبيثة بـ"ميلانوما"، حيث تتطور الأخيرة وتنمو بسرعة وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، ويحاول البعض استئصال الشامات الخبيثة بأنفسهم أو في صالونات التجميل، ما قد يعرضهم لخطر تفاقم أضرارها، بحسب "روسيا اليوم".

ويمكن تحديد نوع الشامة من خصائصها، حيث تمتاز الشامات الخبيثة بأن شكلها غير متماثل، وحوافها خشنة وغير واضحة الحدود، أما مقاساتها، التي عادة ما تكون أكبر من 5 ملم، وتنمو بسرعة، وهي ذات لون داكن مقارنة بالشامات الحميدة، وقد تسبب آلاما وتنزف دما وتتغطى بقشرة.

وإذا اكتشف الشخص أيا من هذه العلامات في جسمه، عليه فورا مراجعة أخصائي الأمراض الجلدية، الذي يجري بدوره تحاليل واختبارات لتحديد نوعها بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا اتضح أن المرض في المرحلة الأولى، فسوف يتم استئصال الشامة الخبيثة بعملية جراحية ودراسة نسيجها، أما إذا كان المرض في مرحلة متقدمة، فإضافة إلى التدخل الجراحي، سيخضع الشخص للعلاج الكيميائي والشعاعي وغير ذلك.

ومن عوامل الخطر لظهور الميلانوما وجود بشرة بيضاء، ووجود النمش والوحمات، والتعرض لأشعة الشمس ومصادر الضوء الصناعي، والوراثة، والعمر فوق 50 سنة، ولا توجد طريقة عامة للوقاية من الميلانوما، ولكن من المهم مراقبة حالة الجلد وحمايته من أشعة الشمس، ومراجعة الطبيب عند ظهور أي شيء على الجلد يشتبه به.