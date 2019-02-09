اكتشاف طريقة لجعل العلاج الكيميائي فعالا ضد السرطان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وجد فريق من الباحثين والعلماء من جامعة ألبرتا طريقة لجعل العلاج الكيميائي أكثر فعالية في علاج السرطان مع منع آثاره الجانبية الضارة على القلب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress، قال العلماء: "في حين يمكن أن يكون العلاج الكيميائي علاجًا فعالًا للسرطان ، فإن الهجوم العدواني على الخلايا السرطانية غالباً ما يسبب ضرراً لخلايا أخرى في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك القلب ، مما يجعل المرضى أكثر عرضة لتطوير مشاكل القلب لاحقاً".

وقالت "جوبي سوتندرا" ، من "جامعة ألبرتا" أستاذة في طب الأورام القلبية: "على المستوى الإكلينيكي، عرفنا لبعض الوقت أن ضعف القلب من العلاج الكيميائي هو قضية رئيسية ، ولكن على المستوى العلمي ، بدأنا فقط في الآونة الأخيرة للنظر في مسارات الإشارات التي قد تكون متورطة في هذا الشرط".

وقال الباحثون إن القلب يتواجد في بيئة غنية بالأكسجين، مقارنة بالورم الذي يعيش في بيئة فقيرة بالأكسجين، لذلك وجدوا أن أكسدة البروتينات - وهي عملية تتطلب الأكسجين - زادت بشكل تفضيلي في القلب.

وقام الباحثون من خلال منع بروتين معين يدعىpyruvate kinase M2)) - والذي يتأكسد بشكل تفضيلي في القلب - مع مركب دوائي، منع تمامًا تلف القلب من العلاج الكيميائي ، وعززوا من فاعلية العلاج الكيميائي ضد أورام الرئة في نماذج الفئران.

وأضاف الباحثون أن العلاج الكيميائي يؤثر على جميع الأنسجة، ولكن القلب عرضة بشكل خاص، في حين أن معظم الخلايا الأخرى ستتعافى بسرعة، فإن خلايا القلب يتجدد ببطء أكبر ، مما يجعل الضرر لا رجعة فيه.