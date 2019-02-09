شكرا لقرائتكم خبر عن نفسك تتخلص من دهون البطن.. 5 أنواع من البروتين ركز عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عكس الاعتقاد الشائع سابقا، أصبحت الدهون جزء مهم من عملية إنقاص الوزن، حيث توصلت كثير من الأبحاث أنها تساعد بشكل خاصة على إذابة الدهون في البطن.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكن للبروتين العالي أن يغير الشهية ويغير أيضًا هرمونات تنظيم الوزن، ويستغرق البروتين وقتًا أطول للشبع مما يقلل من الشهية بشكل كبير، كما أنه يحارب آلام الجوع، وبالتالى يجعلك تأكل أقل ويحرق المزيد من الدهون.

تحسن الدهون أيضا من عملية التمثيل الغذائى، فعندما تتناول الدهون الغنية بالبروتين سوف تأكل بشكل تلقائي أقل، كما سيحافظ البروتين على صحة عضلاتك وجلدك وشعرك وعظامك.

وهنا بعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين والتي ستساعد على إذابة دهون البطن:

البيض

يحتوى البيض على البروتين الذي يمكن أن يساعد على فقدان الوزن للحصول على كامل الفائدة يجي تناول البيض على وجبة الإفطار للحصول على الطاقة.

اللوز

من مزايا اللوز أنه يقى فى الجسم فترة طويلة مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.، بالإضافة إلى أن تعمل كمية قليلة من اللوز على تزويدك بما يكفي من البروتين.

يحتوي اللوز على دهون صحية بالإضافة إلى عناصر غذائية أساسية أخرى مثل الألياف ، فيتامين E ، المغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الفول والبقوليات

الفول والبقوليات هي خيارات ممتازة فهى قليلة الدهون، كما أنها خالية من الكوليسترول بالإضافة إلى أنها تحتوى على مستويات مرتفعة من الألياف القابلة للذوبان والتي تقلل من فترات الجوع، وتساعد البروتين والألياف على التخلص من الدهون في البطن

منتجات الألبان

منتجات الألبان لا توفر الكالسيوم فحسب بل تزود الجسم بالبروتين ولكن تأكد من أن تكون كاملة الدسم، بعد تناول منتجات الألبان الكاملة الدسم ستشعر بالشبع لفترة طويلة.

الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية الغنية بالأحماض الدهنية أومجا -3 بروتين مصدر شكبير للبروتين الذى يعمل على بناء العضلات ، كما تساعد وجود أوميجا 3 على الحد من الالتهاب في الجسم، حيث أن الاتهاب يسبب زيادة الوزن ولكن عندما تتناول الأسماك الدهنية يمكنك التحكم في كل من الالتهابات وزيادة الوزن.