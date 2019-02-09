انت الان تتابع موضوع فوائد الشاي الأخضر للكرش والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يعاني الكثير من مشكلة بروز الكرش الأمر الذي يسبب الحرج لكثير من النساء ، والرجال ، كما يجد غالبية الناس صعوبة في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخلص من ترهلات البطن بصورة كبيرة ، فيلجأ الكثير من الناس لشرب بعض المشروبات التي تمكنهم من إذابة دهون البطن وتسرع من عملية الأيض ، وسوف نتناول من خلال هذا المقال الفوائد المبهرة للشاي الأخضر في مجال التخسيس وحرق الدهون وغيرها .

الشاي الاخضر

يُعدّ الشاي بأنواعه المشروبَ الأكثرَ شعبيّةً في العالم بعد الماء، , ومع ذلك فإنّ الشاي الأسود يسبقه فيحتل النسبة الأكثر استهلاكاً مقارنةً بالشاي الأخضر؛ فلا يتجاوز استهلاك الشاي الأخضر 20% من استهلاك الشاي في العالم، ويرجع موطن الشاي الأخضر إلى الصين والهند، حيث تمّ التعرُّف عليه واستعماله منذ عدّة قرون في الطبّ الشعبي ، والجدير بالذكر أنّ أوراق الشاي تمر بعدة مراحل ، ويتم تصنيع الشاي الأخضر يتميّز من أوراق نبتة الكاميليا الصينية الأصل غير المؤكسدة، والتي لا تتعرض للعديد من عمليات المعالجة، وبالتالي فإنّه يحتفظ بمحتواه من مضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول التي تمتلك خصائص علاجيّة كبيرة .

فوائد الشاي الأخضر للكرش

أكدت بعض الدراسات إلى أنّ الشاي الأخضر يمكنه المساعدة على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وبالأخصّ دهون البطن، فقد أكدت بعض الدراسات أنّ استهلاك الأفراد الذين يعانون من السمنة للشاي الأخضر، و اتباعهم حمية غذائية يساعد على فقد وزن بمقدار 3.3 كيلوجرام من الأشخاص الذين اتبعوا نفس النظام الغذائي ، ولم يتناولوا الشاي الأخضر.

كما أكدت دراسة أخرى أنّ استهلاك مستخلصات الشاي الأخضر لمدّة 12 أسبوعاً تؤدي إلى فقدان كبيرفي الوزن، ونسبة الدهون، ومحيط الخصر، ويمكننا القول أنّ السبب في ذلك يرجع إلى كون مستخلصات الشاي الأخضر غنية بمركّبات الكاتيشين التي تُعزِّز من عمليّات الأيض ، وبالتالي فإنّها ترفع من نسبة حرق الدهون، و الجدير بالذكر أنّ هذه الدراسات غير مؤكدة .

-يعمل الشاي الأخضر على تنظيم حركة الأمعاء ، ويعمل على تلينها ومما يقيّ الإصابة بالإمساك وأعراضه وهذا يمنع تكدس الطعام في المعدة ويمنح الجسم المعدة المسطحة والمثالية.

-يساعد الشاي الأخضر على الحرق وخاصة في منطقة المعدة ، مما يمنح جسم مثالي ومعدة مسطحة .

-يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من الألياف الطبيعية المفيدة للمعدة، مما يسهل حركة الجسم و يعطي نشاطاً يمنع الشعور بالتعب والخمول الذي غالباً ما نشعر به بعد تناول وجبات الطعام الدسمة أو الثقيلة ، ولهذا ينصح خبراء التغذية بشرب كوب منه بعد تناول الوجبات.

-يحتوي الشاي الأخضر على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الطبيعية والمهمة للجسم، والمفيدة للمرأة على وجه الخصوص في فترة الحمل فهو يمد الجسم بحاجته من الزنك والحديد .

-يعمل الشاي الأخضر على حماية الجسم من الأمراض بفضل فعاليته في رفع كفاءة جهاز المناعة، فهو يحمي المعدة من الإصابة بسرطان المعدة، ويجب عدم الإفراط في استهلاكه فشرب أكثر من من الحد الطبيعي منه، قد يقلل امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

-يشاعد الشاي الأخضر على ضبط ضغط الجسم لأنه يتسبب في استرخاء عضلات المعدة ، ويرفع من كفاءة عمل الشرايين ، مما يحد من الاصابة بالجلطات .

-يساعد الشاي الأخضر على تجديد خلايا الجلد مما يزيل العلامات التي تظهر على الكرش وخاصة العلامات الناتجة عن الحمل والولادة .

فوائد أخرى للشاي الأخضر

– تحسين صحة القلب

تشير الدراسات إلى أنّ الشاي الأخضر يمكن أن يقلل عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب بما فيها قراءات الكوليسترول الكلّي، والكوليسترول السيء، أو ما يسمى بالبروتين الدهني منخفض الكثافة ، والدهون الثلاثية ، كما أنّ الشاي الأخضر لأنه يرفع من نسب مضادات الأكسدة بالجسم ، والتي تساعد على حماية الكوليسترول منخفض الكثافة من التأكسد، و الجدير بالذكر أنّ تعرض الكوليسترول السيء للتأكسد يرفع من نسب التعرض لأمراض القلب.

– الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني

وذلك لأنّ الشاي الأخضر يرفع من حساسية الإنسولين، مما يؤدي لإنخفاض مستوى السكر في الدم، والجدير بالذكر أنّ السكري يصيب أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.

-تعزيز صحة الدماغ

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على الكافيين بنسب قليلة من تلك الموجودة في القهوة، ولذلك فإنّه لا يسبب التوتر كالقهوة، إلا أنه يساعد على تعزيز وظائف الدماغ، وتقوية الذاكرة، بالإضافة لذلك تحسين المزاج، و سرعة الاستجابة ، كما أنّه يحتوي على الحمض الأميني الثيانين ، والذي يُعرف بقدرته وقوته على اختراق الحاجز الدموي الدماغي ، و الجدير بالذكر أنّ الشاي الأخضر يحتوي على عددٍ من المركبات الفعالة لحماية الدماغ، وهماك بعض الدراسات التي تؤكد أن شرب الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، ومرض باركنسون واللذين يعدّان من أكثر الاضطرابات العصبية التنكسية شيوعاً.

-الوقاية من الأمراض السرطانية

يحتوي الشاي الأخضر على عدةأنواع من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، فقد وجدت الدراسات أنّ النساء اللواتي يشربن كميّة كبيرة من الشاي الأخضر كُنَّ أقلّ عرضةً للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20-30%، أمّا بالنسبة لسرطان البروستاتا، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ الرجال الذين يتناولون الشاي الأخضر كانوا أقلّ عرضة لخطر حدوث سرطان البروستاتا بنسبة 48%، وكذلك بالنسبة لسرطان القولون حيث كان الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر أقلّ عرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 42%، ولازلنا بحاجة للكثير من الدراسات التي تؤكد صحة هذه الأقوال .

-تحسين الأداء الرياضي

من المعروف أنّ الشاي الأخضر يرفع من سرعة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنّه يحسن الأداء الرياضي عن طريق تحريك الدهون الموجودة في الجسم واستخدامها لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى احتواء الشاي الأخضر على الكافيين الذي يرفع الأداء البدنيّ بنسبة 11-12% تقريباً .